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💰 Как медиа зарабатывают на брендированном контенте

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 17
Главная Диджитал 💰 Как медиа зарабатывают на брендированном контенте

The Local Media Consortium и Local Media Association опубликовали белую статистику прибыльности брендированного контента, рентабельности инвестиций, уровня удержания клиентов, а также способы заработка СМИ от спонсорских кампаний.

Опубликованное исследование под названием Branded Content Project охватывает 40 региональных изданий, которые используют программные, социальные и голосовые медиа. Среди них принадлежащая ABC группа телевизионных станций, Dallas Morning News, Graham Media Group и Texas Tribune.

«Нас удивило количество желающих принять участие, ведь компании должны были делиться доходами, доходами от инвестиций и другой конфиденциальной информацией» – рассказывает Джулия Кэмпбелл, лидер по брендовому контенту в Local Media Association и Local Media Consortium.

Бюджет проекта – 1 млн долларов. Исследователи подробно изучили лучшие практики развития контента, выделив доходы, маржу прибыли, аналитические материалы, создание контента, категории бизнеса для спонсорских кампаний, маркетинг и роль Facebook.

 

Публикуем результаты исследования Branded Content Project:

Прибыль изданий от брендированного контента за 2018 год

  • 23,1% изданий – от $10 000 до $100 000
  • 20,5% изданий – от $1 000 000 до $5 000 000

Маржинальность прибыли (наценка)

  • более 30% изданий – наценка 50% и выше
  • 72% изданий – наценка 21% и выше

Диджитал-доходы

  • 9% респондентов – более 50% диджитал-бюджета
  • 9% респондентов – более 21% диджитал-бюджета

Вовлеченность клиентов

  • 45% организаций имеют от 1 до 25 клиентов
  • 27% организаций имеют от 26 до 50 клиентов
  • 18% организаций имеют от 51 до 100 клиентов

Продвижение

  • 97% компаний – социальные сети
  • 87% компаний – собственные цифровые данные (веб-сайт)
  • 31% компаний – внешние цифровые носители
  • 38,5% компаний – печать
  • 12,8% компаний – голосовые вещатели
  • 10,3% компаний – телевидение
  • 5,1% компаний – радио
  • 5,1% компаний – OTT

Контент

  • локальность / более 73% изданий продают брендированный контент локально

Создание контента:

  • у 55% компаний – отдел продаж и маркетинга
  • у 38% компаний – новостная команда
  • 92% контента производится собственными силами

Использование Facebook

  • 92% издателей – распространение контента

Из них:

  • 79% издателей – рекламные посты
  • 63% издателей – рекламного средства
  • 34% издателей используют Facebook Live

Как видим, прибыльность брендированных проектов находится на высоком уровне, однако только 10% компаний может похвастаться сотней клиентов. Процентная доля диджитал-доходов все еще остается низкой. Для продвижения контента компании используют социальные сети, в особенности Facebook, и собственные сайты, а созданием контента в большинстве из них занимается отдел маркетинга.

Фото: Pixels

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