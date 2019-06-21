💰 Как медиа зарабатывают на брендированном контенте

Опубликованное исследование под названием Branded Content Project охватывает 40 региональных изданий, которые используют программные, социальные и голосовые медиа. Среди них принадлежащая ABC группа телевизионных станций, Dallas Morning News, Graham Media Group и Texas Tribune.

«Нас удивило количество желающих принять участие, ведь компании должны были делиться доходами, доходами от инвестиций и другой конфиденциальной информацией» – рассказывает Джулия Кэмпбелл, лидер по брендовому контенту в Local Media Association и Local Media Consortium.

Бюджет проекта – 1 млн долларов. Исследователи подробно изучили лучшие практики развития контента, выделив доходы, маржу прибыли, аналитические материалы, создание контента, категории бизнеса для спонсорских кампаний, маркетинг и роль Facebook.

Публикуем результаты исследования Branded Content Project:

✅ Прибыль изданий от брендированного контента за 2018 год

23,1% изданий – от $10 000 до $100 000

20,5% изданий – от $1 000 000 до $5 000 000

✅ Маржинальность прибыли (наценка)

более 30% изданий – наценка 50% и выше

72% изданий – наценка 21% и выше

✅ Диджитал-доходы

9% респондентов – более 50% диджитал-бюджета

9% респондентов – более 21% диджитал-бюджета

✅ Вовлеченность клиентов

45% организаций имеют от 1 до 25 клиентов

27% организаций имеют от 26 до 50 клиентов

18% организаций имеют от 51 до 100 клиентов

✅ Продвижение

97% компаний – социальные сети

87% компаний – собственные цифровые данные (веб-сайт)

31% компаний – внешние цифровые носители

38,5% компаний – печать

12,8% компаний – голосовые вещатели

10,3% компаний – телевидение

5,1% компаний – радио

5,1% компаний – OTT

✅ Контент

локальность / более 73% изданий продают брендированный контент локально

Создание контента:

у 55% компаний – отдел продаж и маркетинга

у 38% компаний – новостная команда

92% контента производится собственными силами

✅ Использование Facebook

92% издателей – распространение контента

Из них:

79% издателей – рекламные посты

63% издателей – рекламного средства

34% издателей используют Facebook Live

Как видим, прибыльность брендированных проектов находится на высоком уровне, однако только 10% компаний может похвастаться сотней клиентов. Процентная доля диджитал-доходов все еще остается низкой. Для продвижения контента компании используют социальные сети, в особенности Facebook, и собственные сайты, а созданием контента в большинстве из них занимается отдел маркетинга.

Фото: Pixels