💰 Как медиа зарабатывают на брендированном контенте

Опубликованное исследование под названием Branded Content Project охватывает 40 региональных изданий, которые используют программные, социальные и голосовые медиа. Среди них принадлежащая ABC группа телевизионных станций, Dallas Morning News, Graham Media Group и Texas Tribune.
«Нас удивило количество желающих принять участие, ведь компании должны были делиться доходами, доходами от инвестиций и другой конфиденциальной информацией» – рассказывает Джулия Кэмпбелл, лидер по брендовому контенту в Local Media Association и Local Media Consortium.
Бюджет проекта – 1 млн долларов. Исследователи подробно изучили лучшие практики развития контента, выделив доходы, маржу прибыли, аналитические материалы, создание контента, категории бизнеса для спонсорских кампаний, маркетинг и роль Facebook.
Публикуем результаты исследования Branded Content Project:
✅ Прибыль изданий от брендированного контента за 2018 год
- 23,1% изданий – от $10 000 до $100 000
- 20,5% изданий – от $1 000 000 до $5 000 000
✅ Маржинальность прибыли (наценка)
- более 30% изданий – наценка 50% и выше
- 72% изданий – наценка 21% и выше
✅ Диджитал-доходы
- 9% респондентов – более 50% диджитал-бюджета
- 9% респондентов – более 21% диджитал-бюджета
✅ Вовлеченность клиентов
- 45% организаций имеют от 1 до 25 клиентов
- 27% организаций имеют от 26 до 50 клиентов
- 18% организаций имеют от 51 до 100 клиентов
✅ Продвижение
- 97% компаний – социальные сети
- 87% компаний – собственные цифровые данные (веб-сайт)
- 31% компаний – внешние цифровые носители
- 38,5% компаний – печать
- 12,8% компаний – голосовые вещатели
- 10,3% компаний – телевидение
- 5,1% компаний – радио
- 5,1% компаний – OTT
✅ Контент
- локальность / более 73% изданий продают брендированный контент локально
Создание контента:
- у 55% компаний – отдел продаж и маркетинга
- у 38% компаний – новостная команда
- 92% контента производится собственными силами
✅ Использование Facebook
- 92% издателей – распространение контента
Из них:
- 79% издателей – рекламные посты
- 63% издателей – рекламного средства
- 34% издателей используют Facebook Live
Как видим, прибыльность брендированных проектов находится на высоком уровне, однако только 10% компаний может похвастаться сотней клиентов. Процентная доля диджитал-доходов все еще остается низкой. Для продвижения контента компании используют социальные сети, в особенности Facebook, и собственные сайты, а созданием контента в большинстве из них занимается отдел маркетинга.
Фото: Pixels