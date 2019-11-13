Как digital-маркетологам работать с поколением Z — исследование

В своем блоге компания Admixer опубликовала данные исследования, проведенного ведущим мировым поставщиком мобильных данных App Annie. Мы публикуем выдержки из документа, которые заинтересуют digital-маркетологов.

Исследователи заявляют, что потребительские возможности молодежи возрастом от 16 до 22 лет исчисляются десятками миллиардов долларов США в год. Согласно их прогнозам, к концу 2019 года поколение Z станет самой численной группой населения в мире, и прирост новых пользователей мобильных устройств, в сравнении с прошлым 2018 годом, это подтверждает.

При разработке рекламных и digital-стратегий, эксперты App Annie рекомендуют обратить внимание на следующие факторы.

1. 98% представителей поколения Z (люди, рожденные с 1997 по 2012 годы) имеют собственные мобильные устройства.

2. Они ценят быстрый доступ к нужным ресурсам, будь то мобильный банкинг, или служба доставки еды.

3. Уже сегодня молодые люди от 16 до 22 лет тратят около $44 млрд/год. С ростом потребительских возможностей растет их влияние на формирование пользовательских привычек.

4. Они ценят те бренды, которые располагают этической составляющей. То есть среди всех характеристик брендов миссию они ставят на 1-е место.

5. Вовлечение представителей поколения Z в приложения глубже, чем среди представителей других поколений. Они проводят в среднем 3,7 часов в месяц в одном неигровом приложении (интересно, что в Украине тенденция несколько иная — младшее поколение проводит больше времени в играх, тогда как и у 16-22-летних, и у 23-38-летних одинаковое количество времени и сессий в соцсетях).

Из инфографики видно, какие именно приложения сегодня популярны среди молодежи Великобритании, Японии, Южной Кореи и США. Данный перечень не вполне соответствует тому списку, который формируют украинские пользователи. Однако, прогнозируя будущее брендов, стоит иметь ввиду, что в скором времени эти приложения станут популярными и в нашей стране.

Инфографика: App Annie, «УкрСтат», Kantar

Фото: unsplash.com

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