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К Олегу Сенцову из Крыма приехали мама и сын – СМИ

от Telekritika
От Telekritika 1434
Главная Новости К Олегу Сенцову из Крыма приехали мама и сын – СМИ

По сообщению украинских СМИ, Олег Сенцов встретился с матерью и сыном, которые приехали с территории оккупированного Крыма.

После 5 лет, проведенных в российских тюрьмах, украинский режиссер Олег Сенцов впервые встретился с родственниками.  Об этом сообщает телеканал ATR.

Узнав об освобождении Олега Сенцова, его родные приехали с территории оккупированного Крыма. По пути в Киев мать Сенцова поделилась своими эмоциями: «Все ждали, что это не он, что его не взяли в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, это что-то было. Мы с Владиком чуть с ума не сошли, прыгали».

Мать Олега Сенцова также поделилась тем, что скажет сыну при встрече: «Скажу: спасибо сынок, что все выдержал, что я тебя вижу и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо».

В Киеве 7 сентября Олега Сенцова встречали сестра Наталья и дочь Алина. По словам сестры, первую ночь они провели в разговорах. «Всю ночь просидели в обнимку. О тюрьме не общались, о тюрьме он не хочет разговаривать».

Олег Сенцов сообщил, что в ближайшие дни проведет пресс-конференцию, после того как немного побудет с родными.

Фото: BBC

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