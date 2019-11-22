К 2024 году доход от телекоммуникаций и платного ТВ в США вырастет до $419,4 млрд

Общие доходы от услуг в сфере телекоммуникаций и платного телевидения в США вырастут на 0,7% в период между 2019 и 2024 годами и достигнут отметки в $419,4 млрд. Данный анализ от Global Data опубликовал RapidTVNews.

Причиной стала популярность услуг мобильного и фиксированного широкополосного доступа. Исследование показало, что выручка от фиксированной широкополосной связи вырастет в среднем на 4% за период 2019-2024 годов, достигнув $78,5 млрд в 2024 году. Рост обусловлен более активным использованием широкополосных соединений и инвестициями операторов в оптоволоконную инфраструктуру на всей территории США.

Доходы от платного телевидения сократятся с $94,4 млрд в 2019 году до $84 млрд долларов к 2024 году из-за популярности cord-cutting (переход с традиционных ТВ-услуг на более дешевые ОTT-сервисы).

Прогноз Global Data также показал, что мобильные данные будут оставаться основным источником доходов от услуг связи в течении прогнозируемого периода, увеличившись с $131,2 млрд в 2019 году до $194,6 млрд в 2024 году. Рост будет поддерживаться за счет использования подписок на мобильные приложения, что приведет к росту спроса на услуги мобильной передачи данных и сервисов 5G.

Фото:Unsplash

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