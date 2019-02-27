🔥 Экс-жена и пасынок совладельца группы «Интер» хотят отсудить у него 5 млрд евро

Бывшая жена и пасынок основателя Group DF Дмитрия Фирташа намерены подать иск против бизнесмена, требуя возместить убыток в 5 млрд евро, сообщает австрийская газета Die Presse.

Кроме того, бывшая жена бизнесмена намерена подать на него заявление в Центральную прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Вене, обвинив его в отмывании денег. Иск также будет касаться «доверенного лица олигарха, которое занимает высокую политическую должность в Украине».

Бывшая жена Фирташа и его сын обвиняют подозреваемых в том, что они незаконно вывели средства из основной компании и перечислили их в офшорные компании в начале 2000-х годов, отмечает издание. Предполагается, что причиной вывода денег послужил предстоящий развод пары. В дальнейшем подозреваемые пытались разрешить спор с экс-женой с помощью запугивания, утверждает газета.

С 2002 по 2005 годы Фирташ состоял в браке с предпринимательницей Марией Колиновской, у которой от предыдущего брака (с Зиновием Калиновским) есть два сына - Сергей и Александр.

Дмитрий Фирташ является, в частности, совладельцем телегруппы «Интер».

Напомним, 12 марта 2014 года Дмитрий Фирташ задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР. 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро. В декабре 2017 года суд Вены отказал в экстрадиции олигарха и направил запрос о законности решения о его экстрадиции в Люксембургский суд по правам человека. Олигарх остается на территории Австрии на подписке о невыезде до получения вердикта Люксембургского суда.

Фото: Group DF