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Издательский дом Hachette расторг сделку с Вуди Алленом
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Издательский дом Hachette расторг сделку с Вуди Алленом

от Telekritika
Telekritika 138

Hachette должен был опубликовать мемуары режиссера.

Самая большая издательская группа Франции Hachette отказалась публиковать мемуары режиссера Вуди Аллена, которого обвиняют в сексуальном насилии над его дочерью. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о книге А Propos of Nothing,  которая была запланирована к выходу в апреле 2020. «Мы воспринимаем отношения с авторами очень серьезно и не отменяем книги необдуманно», — отмечает группа в заявлении.

Решение расторгнуть сделку с Алленом последовало после увольнения сотрудников в нью-йоркском офисе Hachette и призывов солидарности со стороны сотрудников издательств Little, Brown and Company и Grand Central Publishing, которые являются импринтами Hachette.

Ранее Hachette анонсировал публикацию мемуаров Вуди Аллена Apropos of Nothing, запланированных на апрель. Это вызвало осуждение со стороны Дилан Фэрроу, приемной дочери Аллена, которая несколько лет назад обвинила его в сексуальном насилии, когда ей было семь. Сам режиссер отверг все обвинения.

Напомним, 24 февраля 2020 года суд присяжных Нью-Йорка признал кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании. 

Фото: Lucas Jackson/Reuters

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