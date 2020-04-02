Из-за пандемии в Хорватии преостановлен переход телевещания на DVB-T2

Регулирующий орган сетевых отраслей Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) принял решение об отсрочке окончательного отключения в Хорватии телевизионного эфирного вещания в стандарте DVB-T/MPEG-2 и полного перехода на стандарт DVB-T2. Регулятор отложил процесс на ближайшие полгода, сообщает mediasat.info.

Такое решение было принято по причине пандемии коронавируса и падения покупательской способности населения в следствие карантина. Сейчас у зрителей намного меньше возможностей приобретать новые ресиверы, чем до карантина.

В официальном заявлении сказано, что телезрители смогут продолжать принимать и смотреть ТВ-программы при помощи имеющегося у них оборудования. Также в докупенте подчеркивается, что переход на новый стандарт обязательно произойдет, но не ранее ноября-декабря 2020 года. В этот же период регулятор примет решение касательно внесения соответствующих изменений во все лицензии на использование радиочастот для эфирного наземного телевещания при сохранении их базовых условий.

Также в HAKOM отмечают, ято сегодня хорваты остро нуждаются в свободном доступе к информации, а также они должны иметь все возможности для организации дистанционного обучения детей и молодежти посредством ТВ.

Напомним, ранее стало известно, что в Чехии тоже приостановлен переход телевидения на стандарт DVB-T2 из-за пандемии.

Фото: Телекритика

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