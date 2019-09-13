НовостиТВ

Из StarLightMedia ушла креативный продюсер

от Telekritika
От Telekritika 865
Главная Новости Из StarLightMedia ушла креативный продюсер

Лора Мальцева написала в Facebook, что хочет не работать, а зарабатывать.

13 сентября креативный продюсер студии №4 медиагруппы StarLightMedia, директор Творческого объединения «Нового канала» Лора Мальцева на своей странице в Facebook сообщила об увольнении.

«Я больше не директор ТО 4 на “Новом канале” и не креативный продюсер студии 4 в StarLightMedia. Это было сложное решение. Как проститься с куском себя. Я счастливчик, это был  офигенный опыт с чудесными людьми и проектами… Я не устала. Хочу по-другому. Больше не хочу работать, хочу зарабатывать», – написала Мальцева.

Мальцева проработала на «Новом канале» 4 года. Последние несколько лет занималась производством проектов «Половинки», «Эксы» и «Любовь на выживание». До «Трансформации» возглавляла ТО, в которое входили эти проекты.

На просьбу прокомментировать увольнение Мальцевой, пресс-служба «Нового канала» попросила отправить запрос. «Телекритика» отправила запрос и ждет ответа.

Фото: Facebook-страница Лоры Мальцевой

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

? Режиссер «Игры престолов» винит спецэффекты в неудачной...

07.05.2019

Заседание Нацсовета 13 июня не состоится из-за отсутствия...

12.06.2019

Великобритания и Канада создают фонд защиты журналистов

11.07.2019

#FreeSentsov: режиссера поддержали французские звезды и российский документалист

01.10.2018

? Самые влиятельные медийщики по версии The Hollywood...

16.04.2019

⚡46 дней в коме: сегодня скончался избитый черкасский...

20.06.2019

Amazon приобрел фильмы и сериалы Star Media

11.06.2019

Накануне выборов: Х Всеукраинская конференция журналистов-расследователей

08.11.2018

В Киеве стартовал прокат фильма об АТО с...

14.12.2017

? Аласания досрочно уволен из «Общественного» по статье...

08.02.2019