Из StarLightMedia ушла креативный продюсер

13 сентября креативный продюсер студии №4 медиагруппы StarLightMedia, директор Творческого объединения «Нового канала» Лора Мальцева на своей странице в Facebook сообщила об увольнении.

«Я больше не директор ТО 4 на “Новом канале” и не креативный продюсер студии 4 в StarLightMedia. Это было сложное решение. Как проститься с куском себя. Я счастливчик, это был офигенный опыт с чудесными людьми и проектами… Я не устала. Хочу по-другому. Больше не хочу работать, хочу зарабатывать», – написала Мальцева.

Мальцева проработала на «Новом канале» 4 года. Последние несколько лет занималась производством проектов «Половинки», «Эксы» и «Любовь на выживание». До «Трансформации» возглавляла ТО, в которое входили эти проекты.

На просьбу прокомментировать увольнение Мальцевой, пресс-служба «Нового канала» попросила отправить запрос. «Телекритика» отправила запрос и ждет ответа.

Фото: Facebook-страница Лоры Мальцевой