С Vimeo и Dailymotion взыщут €200 млн за пиратство

За последнюю неделю Mediaset выиграла два судебных иска у онлайн-вещателей Vimeo и Dailymotion (принадлежит французскому холдингу Vivendi) по поводу нелегального использования контента. Всего по всем искам компания рассчитывает на €200 млн компенсаций. Об этом сообщает Digital TV Europe.

На прошлой неделе, Mediaset отсудила у видеосервиса Dailymotion €5,5 млн и по €5 000 за каждый день, если контент не будет удален с ресурсов после решения суда. Сервис хранил 996 видео, правообладателем которых была компания Mediaset. 19 июля стало известно, что суд в Риме постановил онлайн-сервису Vimeo выплатить Mediaset €5 млн за ущерб, €80 тыс. компенсации судебных издержек и по €5 000 за каждый день, если пиратский контент будет оставаться на ресурсах после решения суда.

Представители Mediaset заявили, что такое решение суда – новый шаг в установлении сбалансированных отношений между производителями контента и цифровыми вещательными платформами. Mediaset планирует и в дальнейшем продолжать наступление на тех, кто, по ее мнению, нарушает ее авторские права. Если будут удовлетворены все ее иски, Mediaset получит в общей сложности около €200 млн компенсации.

Отметим, Vimeo – это американский видеохостинг со штаб-квартирой в Нью-Йорке, запущенный в 2004-м. Dailymotion – французский видеохостинг, основанный в 2005 году, который входит в медиаконгломерат Vivendi.

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