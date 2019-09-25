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Итальянская «Серия А» запустила промокампанию о пиратстве

от Telekritika
От Telekritika 330
Главная Новости Итальянская «Серия А» запустила промокампанию о пиратстве

Только в Италии Итальянская футбольная лига теряет 300 млн евро за сезон.

Футбольная Премьер-лига Италии заявила, что теряет 1 миллиард евро за сезон из-за пиратских трансляций чемпионата в разных странах мира. Из-за этого в «Серии А» запустили промокампанию «Пиратство убивает футбол». Об этом пишет NYT.

Спутниковый провайдер Sky Italy и онлайн-стриминговый сервис DAZN платят «Серии А» более 1 миллиарда евро за права на три телевизионных сезона 2018–2021. Потери из-за пиратства в Италии составляют порядка 200–300 млн евро. Около 38% итальянских домохозяйств, которые смотрят спорт, делают это нелегально. В год из-за пиратства «Серия А» в других странах мира недополучает около 1 миллиарда евро.

Отметим, 10 сентября портал Football Italia сообщил, что итальянские власти закрыли 114 сайтов, которые нелегально транслировали «Серию А». Операция по борьбе с пиратскими трансляциями Чемпионата Италии получила название «Свободный футбол».

Ранее в Саудовской Аравии был закрыт пиратский стриминговый сервис beoutQ, который нелегально показывал все матчи ЧМ-2018, а также игры топ-чемпионатов Европы.

В мае сообщалось, что букмекерская компания 1XBET, которая является спонсором пиратского контента в интернете, стала спонсором «Серии А».

Фото: официальный сайт «Серии А»

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