Источником новостей для медиа в 24% случаев являются соцсети – исследование

«Институт массовой информации» провел исследование, согласно которому источником каждой четвертой новости в украинских онлайн-медиа являются социальные сети (23,3% общего количества новостей).

Мониторинг был проведен в январе 2020 года, выборка составила 1700 новостей из 17 популярных информационных веб-сайтов. Эксперты ИМИ зафиксировали, что чаще всего информационные поводы из соцсетей брали «Обозреватель», znaj, ТСН.

В 19,2% от общего количества новостей источником информации служили пресс-релизы и новости от официальных государственных учреждений. Лидерами инфоповодов для журналистов были официальные сайты Президента Украины, СБУ, Офиса генпрокурора или пресс-служба правоохранителей.

В 18,4% случаев источником информации служили собственные корреспонденты или эксклюзивные материалы.

14,6% новостей брали в качестве источника другие украинские медиа. В то же время иностранные СМИ были источниками в 9,8% материалов. А вот в 3,7% новостей украинские журналисты обращались к российским СМИ.

Также были единичные случаи, где источниками информации служили пресс-службы бизнеса (скорее всего эти материалы были платными) – 2,7%; иностранные госучреждения – 1,8%; международные организации – 0,9%; украинские общественные организации – 0,9%; авторские материалы (материалы, которые не имеют отношения к новостному жанру, однако редакция их размещала в новостной ленте) – 0,4%; пресс-релизы политических партий (признаки платного материала) – 0,3%.

Исследование проводилось в 17 общенациональных интернет-СМИ: obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv. ua, liga.net, ukrinform.ua, interfax.com.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, znaj.ua, dt.ua.

Фото: unsplash

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