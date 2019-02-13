💻 Искусственный интеллект: Украина лидирует

Аналитическое агентство Deep Knowledge Analytics лондонского инвестиционного фонда Deep Knowledge Ventures, которое специализируется на AI, блокчейне и технологических трендах, опубликовало исследование по рынку ИИ в Восточной Европе.



Оказалось, что Украина находится в тройке лидеров и занимает почетное второе место. Но и здесь есть проблема – не хватает кадров. Первое место досталось России, третье – Беларуси.



На сегодняшний день три постсоветские страны являются глобальным источником инноваций после Кремниевой долины в области искусственного интеллекта и связанными с ним технологиями. Мы получаем наибольшее количество международных грантов на разработку ИИ, побеждаем в конкурсах и получаем внушительные инвестиции. Например, украинский стартап UniExo выиграл Robot Launch 2017, международный конкурс инноваций в робототехнике.



К странам Восточной Европы внимательно присматриваются инвесторы, которые только хотят открывать свой бизнес. К примеру, Ли Донгшенг, СЕО TCL Corporation китайской многонациональной компании в сфере электроники, заявил chinadaily.com.cn: «Мы планируем создать R&D-центр в Восточной Европе, поскольку есть отличные таланты, вовлеченные в исследования по математике, а основа ИИ лежит в математике, больших данных и вычислениях».

В докладе Deep Knowledge Analytics отмечают, что Россия заняла первенство, потому как при Советском Союзе математические школы были очень сильными, что отличается от сегодняшних реалий. Поэтому, когда дело доходит до первоклассных талантов, некоторые страны ЕС обгоняют Россию.

Что же касается Украины, то рынок разработки ПО у нас стремительно развивается, как и сфера искусственного интеллекта. Все больше поставщиков предлагают различные решения ИИ для бизнеса. По данным Clutch, 28 украинских компаний поставляют решения для искусственного интеллекта по сравнению с 226 поставщиками по всему миру.

Согласно LinkedIn, в Украине более 2000 разработчиков программного обеспечения, которые специализируются на искусственном интеллекте. Сообщество инженеров искусственного интеллекта в Украине растет с каждым годом. Есть много конференций, посвященных искусственному интеллекту и машинному обучению, таких как AI&Big Data Day, AI Ukraine – Международная конференция по искусственному интеллекту, BotCamp Kyiv. Но Зеновий Верес, соучредитель программы AI, архитектор решений в Softserve, лектор Львовского политехнического национального университета и директор по образованию Львовского IT-кластера, утверждает, что в Украине не хватает специалистов по искусственному интеллекту. Чтобы поддержать развитие ИИ в Украине во Львовском политехническом национальном университете в сентябре 2018 года была запущена новая программа по получению научной степени в области искусственного интеллекта.

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