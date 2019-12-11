«Ирландца» Скорсезе за первую неделю посмотрели на Netflix 26,4 млн домохозяйств

«Ирландец» обошел El Camino незначительно – фильм Винса Гиллигана , который вышел 11 октября, за стартовую неделю посмотрели 25,7 млн домохозяйств. При подсчете статистики обеих картин Netflix учитывал только те просмотры, при которых пользователи увидели не меньше 70% хронометража.

Рекордсменом Netflix по просмотрам в первые дни остается комедия «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером – за трое суток ее посмотрели с 30,8 млн аккаунтов.

По словам Теда Сарандоса , главы Netflix по контенту, онлайн-кинотеатр ожидает, что спустя 28 дней после релиза «Ирландец» посмотрят на 40 млн аккаунтов. Для сравнения: триллер «Птичий короб» с Сандрой Буллок за месяц собрал 80 млн просмотров, а боевик «Тройная граница» — 52 млн.

«Ирландец» доступен на Netflix с 27 ноября. В начале декабря фильм номинировали на «Золотой глобус 2020» в пяти категориях, среди которых «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер».

Отметим, рецензия на фильм «Ирландец» доступна по ссылке.

Фото: Netflix

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