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«Ирландца» Скорсезе за первую неделю посмотрели на Netflix 26,4 млн домохозяйств

от Telekritika
От Telekritika 410
Главная Кино «Ирландца» Скорсезе за первую неделю посмотрели на Netflix 26,4 млн домохозяйств

Гангстерская драма Мартина Скорсезе опередила по стартовым просмотрам на Netflix продолжение «El Camino: во все тяжкие», но уступила комедии с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.

«Ирландец» обошел El Camino незначительно – фильм Винса Гиллигана, который вышел 11 октября, за стартовую неделю посмотрели 25,7 млн домохозяйств. При подсчете статистики обеих картин Netflix учитывал только те просмотры, при которых пользователи увидели не меньше 70% хронометража.

Рекордсменом Netflix по просмотрам в первые дни остается комедия «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером – за трое суток ее посмотрели с 30,8 млн аккаунтов.

По словам Теда Сарандоса, главы Netflix по контенту, онлайн-кинотеатр ожидает, что спустя 28 дней после релиза «Ирландец» посмотрят на 40 млн аккаунтов. Для сравнения: триллер «Птичий короб» с Сандрой Буллок за месяц собрал 80 млн просмотров, а боевик «Тройная граница» — 52 млн.

«Ирландец» доступен на Netflix с 27 ноября. В начале декабря фильм номинировали на «Золотой глобус 2020» в пяти категориях, среди которых «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер».

Отметим, рецензия на фильм «Ирландец» доступна по ссылке.

Фото: Netflix

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