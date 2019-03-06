😄 Ирина Победоносцева запустила ироничное интернет-издание
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😄 Ирина Победоносцева запустила ироничное интернет-издание

от Telekritika
От Telekritika 191
Главная Новости 😄 Ирина Победоносцева запустила ироничное интернет-издание

Интернет-журнал называется iod.media. В публикациях много текстов о студии «Квартал 95», где работает его основательница – Ирина Победоносцева.

Новое интернет-издание ЙОД.media обещает «интересные истории, яркие новости, неожиданные интервью, провокационные видеосюжеты, веселые карикатуры». Впоследствии будут публиковаться «афоризмы, тесты, виртуальные игры и другие развлечения». Об этом говорится в релизе о запуске издания, изложенном в ироническом стиле.

Свою команду издание описывает следующим образом: «Над брендом ЙОД® работает группа креативных людей: проворные журналисты, грамотные юмористы, эксперты-авантюристы. Ответственные за “лабораторию юмора”: главный редактор Анна Мамонова и шеф-редактор Алексей Сысоев. Доставку препарата осуществляет Александра Пикуза вместе с Wander Black».

Анна Мамонова ранее работала в издании «“Комсомольская правда” в Украине». Алексей Сысоев был заместителем главного редактора «“Комсомольской правды” в Украине».

На сайте издания доступны ряд публикаций об участниках студии «Квартал 95»: интервью с Еленой Зеленской – женой Владимира Зеленского, участниками «Лиги смеха» Андреем Чивуриным и Юрием Степанцовым, актером Александром Пикаловым. 4 марта было опубликовано интервью с бывшим мэром Рейкьявика, комиком Йоном Гнарром. В январе издание публиковало эксклюзивные фото со съемок «Слуги народа 3».

На сайте указано, что ресурс «будет поднимать настроение, а не давление и пульс, рассказывая весело – о главном». Будут также новости и статьи «о невеселом», их будут подавать «не так как все». Язык ресурса – украинский и русский.

Собственник сайта – ООО «Йод.медиа», зарегистрированное 11 января 2019, размер уставного фонда – 500 тыс. грн. Владельцем и руководителем компании, по данным госреестра предприятий, является Ирина Победоносцева – директор по развитию студии «Квартал 95».

Фото: 95 квартал

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