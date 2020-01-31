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Интернет-провайдер «Саннет», пиративший ТВ, оформил лицензию IPTV

от Telekritika
От Telekritika 364
Главная Новости Интернет-провайдер «Саннет», пиративший ТВ, оформил лицензию IPTV

Провайдер был внесен «Чистым небом» в «черный список» пиратских ТВ-провайдеров.

Киевский интернет-провайдер «Саннет» 30 января оформил лицензию IPTV-провайдера в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Регулятор единогласно принял решение о выдаче лицензии сроком на 10 лет. «Саннет» находится в «черном списке» провайдеров, которые пиратят ТВ, созданном антипиратской ассоциацией «Чистое небо».

Лицензия оформлена на ООО «Саннет». Собственники компании – Сергей и Александр Грыцуны. Провайдер указал общее количество транслируемых телеканалов — 32, из них 30 украинских. Территория распространения – Оболонский район Киева.

Представитель провайдера на уточняющий вопрос члена регулятора Олега Черныша относительно того, почему компания оформляет лицензию только сейчас, сообщил, что провайдер хочет работать легально.

Отметим, ранее провайдер «Саннет» числился в созданном «Чистым небом» списке провайдеров, к которым имеют претензии правообладатели. По состоянию на январь провайдера в списке  blacklists.org.ua больше нет.

Фото: pixabay

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