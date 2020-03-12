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«Интерфакс-Украина» временно не будет проводить пресс-конференции
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«Интерфакс-Украина» временно не будет проводить пресс-конференции

от Telekritika
Telekritika 133

Из-за коронавируса

Информационное агентство «Интерфакс-Украина» объявляет о приостановке проведения пресс-конференций в своем пресс-центре, сообщается на сайте информагентства.

«Мы приняли это решение, несмотря на то, что формально пресс-конференции и брифинги в нашем зале не подпадают под ограничения, введенные Кабинетом министров и Киевской горгосадминистрацией в связи с распространением коронавируса. Но здоровье наших сотрудников для нас – приоритет», – сказал директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

В то же время, организация он-лайн конференций по-прежнему возможна, сообщается на сайте.

Напоминм, 11 марта мэр Киева Виталий Кличко объявил, что в столице с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса отменят сеансы в кинотеатрах, посещение учебных завдений и ряд других массовых мероприятий.

Фото: «Интерфакс-Украина»

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