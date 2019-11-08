«Интер» закрывает программу с главой московской православной церкви в Украине

В субботу, 9 ноября, в 06:50 на телеканале «Интер» выйдет заключительный выпуск проекта «Слово предстоятеля» – еженедельного обращения главы Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия. Программа выходила в эфир каждую субботу на протяжении года. Причины закрытия программы не уведомляются. В официальном релизе вещателя говорится о возможном перезапуске в новом формате.

Канал сообщает, что аудитория программы «Слово предстоятеля» за весь период выхода составила около 7 млн зрителей (аудитория 4+, Украина). В каждом выпуске программы Онуфрий рассказывал одну притчу или фрагмент из Евангелия, которые зачитываются в церкви во время воскресного богослужения, объясняя смысл евангельского повествования.

Приметно, что сама программа выходила на украинском языке.

«В год, когда православная церковь переживала серьезные вызовы, людям особенно были необходимы поддержка и нужные слова, которые укрепляют веру, — говорится в сообщении канала, не уточняя о каких вызовах идет речь. – «Интер» дал возможность миллионам верующих Украинской православной церкви услышать своего предстоятеля – человека, который считается безусловным авторитетом в православном мире, которого любят, ценят и уважают прихожане. Блаженнейший Онуфрий говорил о том, что важно понять и пропустить через свое сердце, чтобы найти спокойствие и осознание сегодняшнего дня, обрести уверенность в завтрашнем дне и внутренне прийти к миру».

«По милости Божьей завершился год, в течение которого мы по мере своих скромных возможностей разъясняли святые воскресные Евангелия, – цитирует телеканал Онуфрия. – Каждое воскресенье святая церковь предлагает нашему вниманию какую-то евангельскую историю. И мы поучались из этих евангельских чтений тем правилам и тем законам, которые необходимы для нашей земной жизни. Начинается новый цикл воскресных Евангелий, он будет повторяться снова. Поэтому я бы хотел поблагодарить всех телезрителей за внимание и терпение. И в заключение этого цикла сказать такие слова: читайте Евангелие. Это книга жизни, это святая инструкция, как человек должен жить на земле, как он должен выстраивать свои отношения с самим собой, с теми, кто нас окружает, и с Богом, с нашим Творцом».

Главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин анонсирует возможный перезапуск программы: «Мы очень рады тому, что на украинском телевидении появился этот проект. Мы получили огромное количество отзывов. Слова Блаженнейшего Онуфрия проникают прямо в сердце. У него прекрасный дар – говорить о вещах непростых, о Евангельских смыслах простыми словами. Когда слушаешь Блаженнейшего, понимаешь, что события, описанные в Евангелии, – это не история, это наша жизнь, наша реальность, в которой мы продолжаем задавать самые важные вопросы и искать Бога. Мы надеемся, что в скором времени проект «Слово предстоятеля» вернется в эфир в обновленном формате. Поэтому следите за анонсами телеканала «Интер», — говорится в сообщении.

После завершающего «Слова предстоятеля» канал анонсирует показ документального проекта «Наш Блаженнейший», посвященный 75-летию Онуфрия. Это документальный проект собственного производства, его премьера состоится 8 ноября, в 22:00.

Напомним, телеканал «Интер» в своем эфире освещает деятельность исключительно Украинской православной церкви Московского патриархата.

Фото: pixabay

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