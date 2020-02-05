«Интер» выпустит два премьерных цикла докудрамы «Вещдок»

Новый сезон «праймовой» докудрамы «Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле» стартует в понедельник, 10 февраля. Сериал будет идти с понедельника по четверг в 21:00 по одной серии. Новые серии из «предпраймового» цикла «Вещдока» стартуют во вторник, 11 февраля, в 15:40. Сериал будет идти со вторника по пятницу по одной серии. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Премьеру нового сезона детективного проекта «Вещдок. Особый случай» открывает цикл «Преступник поневоле» об обычных людях, которых обстоятельства вынуждают совершить преступление. На что может пойти мать, чтобы спасти своего ребенка, или муж, чтобы помочь своей жене? Смогут ли благородные намерения этих людей оправдать совершенные ими преступления?», — сообщает телеканал. Ведущим проекта остается Артем Позняк, архивариус – Алла Матвеевна.

«Предпраймовый» цикл «Вещдока» расскажет о «забытых» преступлениях. «В новых выпусках проекта ведущий Артем Позняк расскажет о расследованиях преступлений, о которых в свое время не говорили, долго о них не вспоминали или попросту забыли. Например, зрители узнают о страшной тайне секты иннокентиевцев, правду о смерти известного телевизионного режиссера и об убийстве, совершенном во время создания знаменитого мозаичного панно в аэропорту Борисполь», — говорится в сообщении.

Предпраймовый «Вещдок» выйдет на украинском языке, праймовый цикл проекта произведен на русском.

Количество новых серий канал не сообщает. Также не говорится о производителе программы. Предыдущие сезоны проекта производил «07 продашекн». В январе «Детектор медиа» уведомлял о том, что продакшен расформирован, всех его работников было переведено в другую структуру «Интер-профи».

Фото: «Интер»

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