«Интер» готовится праздновать 23 февраля фильмами о советских десантниках

Телеканал «Интер» готовит специальную программную сетку на 22 и 23 февраля, вещатель планирует праздновать День советской армии фильмами, произведенными в СССР. Соответствующая информация отображена на сайте вещателя. Кроме того, в начале февраля телеканал начал подготовку к 9 мая – за три месяца до события вещатель запустил ежедневную рубрику о войне в своей утренней программе.

В субботу, 22 февраля, канал покажет советские фильмы «В зоне особого внимания» (11:00) и «Ответный ход» (12:55), а также собственную восьмисерийку «Захват» (14:30); в воскресенье, 23 февраля, телеканал ранним утром повторит первые два фильма: «В зоне особого внимания» (05:40) и «Ответный ход» (07:30).

Фильмы «В зоне особого внимания» (1977) и «Ответный ход» (1981) – это дилогия про учения советских десантников. Сериал «Захват» производства «07 Продакшн» — это восьмисерийная история о полицейском отряде быстрого реагирования, которым руководит майор, роль которого исполняет Станислав Боклан.

«Настоящим мужчинам посвящается. Всем, кто остался верным своей Родине, посвящается», – говорится в анонсе на главной странице сайта канала. Анонс переходит по ссылке на видео.

Также телеканал рекламирует в своем эфире «75-летие Великой Победы». К этой дате в программе «Утро с Интером» в начале февраля стартовала ежедневная «рубрика-календарь» – спецпроект «Наша Победа». Ежедневно в утреннем эфире «Интера» выходят сюжеты, посвященные важным, по мнению телеканала, событиям Второй мировой войны и «легендарным полководцам и людям, совершившим выдающиеся подвиги». «О снятии блокады Ленинграда, освобождении концлагеря Аушвиц, Корсунь-Шевченковской битве, Ялтинской конференции, капитуляции немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса, о подвиге капитана подводной лодки «С-13» Александра Маринеско, потопившего немецкий лайнер «Вильгельм Густлофф» с элитой немецкого военного флота на борту», – говорится в сообщении телеканала.

Отметим, пропаганда советских силовых структур запрещена законодательством Украины о кинематографии (статьи 15-1 закона). Норма вступила в силу в июне 2015-го. Весной 2015-го вступил в силу закон, который накладывает запрет на пропаганду, символику и оправдывание преступных действий коммунистического режима.

«Телекритика» отправила запрос в пресс-службы телеканала «Интер» и Госкино по вопросам распространения и демонстрации фильмов с просьбой прокомментировать соответствие этих фильмов законодательству о кинематографии и пропаганде советского режима, а также наличия у них прокатных удостоверений для телепоказа. Наше издание надеется также получить от Госкино детальное разъяснение условий получения прокатных удостоверений на эти фильмы.

Фото: «Зеркало недели»

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