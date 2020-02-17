НовостиТВ

«Интер» готовится праздновать 23 февраля фильмами о советских десантниках

от Telekritika
От Telekritika 843
Главная Новости «Интер» готовится праздновать 23 февраля фильмами о советских десантниках

День советской армии телеканал будет праздновать целых два дня. Также канал начал активную подготовку к 9 маю – за три месяца до события.

Телеканал «Интер» готовит специальную программную сетку на 22 и 23 февраля, вещатель планирует праздновать День советской армии фильмами, произведенными в СССР. Соответствующая информация отображена на сайте вещателя. Кроме того, в начале февраля телеканал начал подготовку к 9 мая – за три месяца до события вещатель запустил ежедневную рубрику о войне в своей утренней программе.

В субботу, 22 февраля, канал покажет советские фильмы «В зоне особого внимания» (11:00) и «Ответный ход» (12:55), а также собственную восьмисерийку «Захват» (14:30); в воскресенье, 23 февраля, телеканал ранним утром повторит первые два фильма: «В зоне особого внимания» (05:40) и «Ответный ход» (07:30).

Фильмы «В зоне особого внимания» (1977) и «Ответный ход» (1981) – это дилогия про учения советских десантников. Сериал «Захват» производства «07 Продакшн» — это восьмисерийная история о полицейском отряде быстрого реагирования, которым руководит майор, роль которого исполняет Станислав Боклан.

«Настоящим мужчинам посвящается. Всем, кто остался верным своей Родине, посвящается», – говорится в анонсе на главной странице сайта канала. Анонс переходит по ссылке на видео.

Также телеканал рекламирует в своем эфире «75-летие Великой Победы». К этой дате в программе «Утро с Интером» в начале февраля стартовала ежедневная «рубрика-календарь» – спецпроект «Наша Победа». Ежедневно в утреннем эфире «Интера» выходят сюжеты, посвященные важным, по мнению телеканала, событиям Второй мировой войны и «легендарным полководцам и людям, совершившим выдающиеся подвиги». «О снятии блокады Ленинграда, освобождении концлагеря Аушвиц, Корсунь-Шевченковской битве, Ялтинской конференции, капитуляции немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса, о подвиге капитана подводной лодки «С-13» Александра Маринеско, потопившего немецкий лайнер «Вильгельм Густлофф» с элитой немецкого военного флота на борту», – говорится в сообщении телеканала.

Отметим, пропаганда советских силовых структур запрещена законодательством Украины о кинематографии (статьи 15-1 закона). Норма вступила в силу в июне 2015-го. Весной 2015-го вступил в силу закон, который накладывает запрет на пропаганду, символику и оправдывание преступных действий коммунистического режима.

«Телекритика» отправила запрос в пресс-службы телеканала «Интер» и Госкино по вопросам распространения и демонстрации фильмов с просьбой прокомментировать соответствие этих фильмов законодательству о кинематографии и пропаганде советского режима, а также наличия у них прокатных удостоверений для телепоказа. Наше издание надеется также получить от Госкино детальное разъяснение условий получения прокатных удостоверений на эти фильмы.

Фото: «Зеркало недели»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Бородянский пообещал «выбить» 50 млн грн для крымскотатарских...

24.01.2020

За день до дня Х. Семь официальных телевизионных...

27.01.2020

Яна Холодная покидает пост начальника пресс-центра Минобороны

10.02.2020

Меньше всего украиноязычных песен на «Радио Пятница», «Нашем...

13.02.2020

Телегруппа StarLightMedia осталась без главного пиарщика

07.02.2020

Мартин Остердаль станет исполнительным директором «Евровидения»

21.01.2020

Телеканал Showtime закрывает сериал «Бесстыдники»

21.01.2020

«1+1» назвал дату премьеры сериала «Худшая подруга»

29.01.2020

HBO снимет сатирическую анимацию о королевской семье

22.01.2020

Рост или потери? Как спутниковое кодирование повлияет на...

20.01.2020