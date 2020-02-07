Instagram поможет пользователям монетизировать IGTV

Instagram планирует внедрить специальную программу для пользователей, которые пользуются IGTV. С ее помощью создатели видеороликов смогут заработать деньги на показе встроенной рекламы, пишет TechCrunch. Таким образом соцсеть хочет привлечь пользователей к созданию качественному контенту на платформе.

Пока неизвестно, как будут распределяться доходы между платформой и пользователями. Программа скорее всего будет работать по аналогии с Facebook Watch, где производители видео получают 55% доходов от показанной рекламы.

Таким образом избранным пользователям (отвечающим ряду требований платформы), будет предложена опция «Монетизировать видео IGTV». Далее, согласно инструкции, пользователь сможет получать деньги, размещая короткие видеоролики на IGTV. При этом он должен соблюдать «Политику монетизации» партнерской программы.

Ранее Instagram работал только с ограниченным кругом знаменитостей, компенсируя им часть производственных затрат за контент, опубликованный на IGTV, но не предлагая способ заработать. Это заставило пользователей искать альтернативные способы для монетизации, привлекая спонсоров или стимулировать своих пользователей переходить на другие платформы, такие как YouTube. Издание также считает, что отсутствие монетизации, возможно, стало одной из причин невысокой популярности IGTV. Только 7 млн пользователей (из более 1 млрд пользователей Instagram) загрузило отдельное приложение IGTV на свои мобильные устройства.

Фото: Unsplash

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