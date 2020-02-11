«Иновещание будет существовать отдельно от телеканала для Донбасса», — Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский обещает усилить иновещание после запуска телеканала для временно-оккупированных территорий. Назвать формат иновещателя и сроки его перезапуска министр пока не готов. Об этом Бородянский сообщил в интервью «РБК-Украина».

«Мы будем усиливать наше иновещание. Мы сейчас совместно с «Суспільним», «Укринформом» и UATV как платформой разрабатываем совместный проект по иновещанию. Думаю, что это будет гораздо более эффективный проект и с точки зрения суммы, которая будет потрачена, и с точки зрения аудитории, которая будет привлечена», — отметил министр.

Перезапуск иновещателя – это не первостепенная задача. Возможно это будет не эфирный телеканал, а интернет-сайт: «Первая часть задачи – мы должны сделать канал на оккупированные территории, усилить канал ATR. Вторая часть задачи – это понять, каким образом мы будем доносить информацию до мира об Украине, как этот канал будет доставляться, каким будет его наполнение. Например, мы увидели, что английская версия того же «Укринформа» имеет 70 тысяч уникальных пользователей в месяц. Это больше, чем, по нашим оценкам, имеет пользователей UATV как вещатель. Поэтому сейчас мы понимаем, что хотим доносить позицию Украины в мир. Мы понимаем, что не конкурируем с российской пропагандой. Мы предоставляем возможность получить информацию об Украине в мире», — рассказал Владимир Бородянский.

«Студия Квартал 95» не имеет никакого отношения к запуску телеканала для оккупированных территорий, но режиссер «Слуги народа» Алексей Кирющенко помогает формировать концепцию нового государственного канала для временно оккупированных территорий. «На сегодняшний день он (Алексей Кирющенко — ред.) один из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала», — добавил министр.

Ранее в интервью «Радио НВ» Елена Трибушная, которая отказалась от руководства информационным вещанием телеканала для временно оккупированных территорий сообщила, что на новый канал пришли люди с канала «112 Украина»: «Как там будет на самом деле все происходить – я не знаю. Сейчас туда пришли, как мне рассказывали, журналисты, которые там остались, пришли люди из 112-го канала, которые представились как консультанты этого проекта. А мы прекрасно понимаем, что пропагандирует 112 телеканал и его владельцы. Это не проукраинская история. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в «русский мир», а не в украинское пространство», — сообщила она.

Напомним, телеканал иновещания 6 февраля отказался от трех из четырех лицензий на спутниковое вещание. Анонсировалось, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта на базе UA TV.

Фото: UA TV

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