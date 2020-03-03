Инициатива «Чистое небо» сделала заявление относительно досудебного расследования MGID  

Антипиратская инициатива «Чистое небо» сделала заявление относительно досудебного расследования действий MGID.

Приводим полный текст заявления.

«Мы, как объединение аудио-визуальной индустрии, которое помогает правообладателям бороться за свои права интеллектуальной собственности, уже несколько лет идем по пути follow-the-money. Эта мировая практика показала себя важной и действенной. Одной из составляющих этого подхода является сотрудничество с рекламодателями.

С 2017 года статья 176 «Нарушение авторских и смежных прав» Уголовного кодекса Украины включает отдельным составом преступления не только «незаконное воспроизведение» защищенных авторским и смежными правами произведений, но и «финансирование этой деятельности». Отвечая на вопрос, «кому это выгодно?», мы понимаем, что это нарушение закона выгодно не только самому интернет-пирату, но и рекламодателю, который дешево скупает краденую аудиторию.

Интернет-пиратство — явление технологическое, имеет достаточно много пространства для маневров, и борьба с ним должна быть комплексной. Поэтому мы работаем и с интернет-провайдерами, и с операторами платежей, и с рекламодателями и агентствами. В большинстве случаев рекламодатели хотят сотрудничать, потому что для них важна безопасность для брендов, и они не хотят ассоциироваться с нелегальным бизнесом. Мы видим это через интерес к нашему сервису blacklists.org.ua. Подобные проекты есть или планируются в разных странах, например, Великобритании, Нидерландах, Польше, Латвии, а также на международном уровне, его администрирует WIPO, World Intellectual Property Organization. Индустриальные объединения на местах мониторят ситуацию, сообщают о фактах размещения рекламы, проводят просветительскую и разъяснительную работу. Правообладатели же могут защищать свои законные права в судах.

Инициатива «Чистое небо» постоянно следит за ситуацией, используя информацию от Украинской антипиратской ассоциации (мониторинг брендов) и автоматический мониторинг Gemius. «В прошлом годы мы заметили значительную активность по размещению рекламы на сайтах из списка blacklists со стороны MGID. Я лично обращалась к их представителям, объясняла ситуацию и последствия, просила проанализировать ситуацию, предоставляла необходимую информацию — даже получила ответ, что наши списки взяты в работу. Но в январе 2020 анализ показал, что количество рекламы на сайтах из списка blacklists.org.ua, размещенной MGID, увеличилось более чем в 1,5 раза. Эта компания стала #1 в нашем «антирейтинге». О чем мы опять же сообщили компанию с просьбой обратить внимание. На этот раз, к сожалению, вообще не получили никакой реакции», — комментирует директор Общественного союза Инициатива «Чистое небо» Екатерина Федорова.

Поэтому мы считаем, что проведенные обыски имели под собой серьезное основание. Больше официальной информации надеемся получить после окончания следствия. И надеемся, что ситуация не будет воспринята как произвол правообладателей, а станет сигналом для этой компании и других. Важно, чтобы все стейкхолдеры осознали серьезность проблемы и помогли Украине выйти из первых мест списков — и ЕС, и США — стран с наихудшей ситуацией с нарушением прав интеллектуальной собственности».

Напомним, 27 февраля 1+1 media совместно с юристами группы медиахолдинга, адвокатами Smartsolutions Law Group, сотрудниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины и работниками следствия и прокуратуры разоблачили два рекламных агентства, которые занимались размещением рекламы на веб-площадке, нелегально транслировали широкой аудитории фильмы, сериалы, телевизионные передачи и другой аудиовизуальный контент.

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