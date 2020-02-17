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Илон Маск запустит еще 60 спутников глобального интернета Starlink

от Telekritika
От Telekritika 322
Главная Диджитал Илон Маск запустит еще 60 спутников глобального интернета Starlink

Ракета доставит спутники на орбиту 17 февраля.

Сегодня, 17 февраля 2020 года, глава SpaceX Илон Маск планирует запуск ракеты Falcon 9 на орбиту Земли. Ракета доставит 60 спутников глобального интернета Starlink, сообщается на YouTube-канале Starlink Mission. Перейдя по ссылке, вы сможете наблюдать за запуском онлайн (в 17:05 по киевскому времени).

После проверки работоспособности спутников их поднимут на высоту 550 км. Спутники, которые не пройдут проверку, останутся на высоте 290 км, а позже будут сведены с орбиты, и сгорят в атмосфере. Всего компания SpaceX планирует к 2024 году вывести на орбиту 12 тыс. спутников весом от 100 до 500 кг. Это обеспечит доступ к интернету по всей планете, включая удаленные регионы. В 2020 году Space X планирует совершить 24 запуска.

Старт будет проводиться с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Отметим, что Falcon 9 является многоступенчатой ракетой. Ее маршевую ступень, выполняющую сегодняшнюю миссию, планируют вернуть и доставить в порт Канаверал на плавучей платформе Of Course I Still Love You, находящейся в Атлантическом океане. Ступень будет «поймана» в надводные сети кораблями Ms. Tree и Ms. Chief.

Напомним: ранее стало известно, что Илон Маск вывел на орбиту 240 спутников глобального интернета Starlink.

Фото: unsplash.com

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