Илон Маск запустит еще 60 спутников глобального интернета Starlink

Сегодня, 17 февраля 2020 года, глава SpaceX Илон Маск планирует запуск ракеты Falcon 9 на орбиту Земли. Ракета доставит 60 спутников глобального интернета Starlink, сообщается на YouTube-канале Starlink Mission. Перейдя по ссылке, вы сможете наблюдать за запуском онлайн (в 17:05 по киевскому времени).

После проверки работоспособности спутников их поднимут на высоту 550 км. Спутники, которые не пройдут проверку, останутся на высоте 290 км, а позже будут сведены с орбиты, и сгорят в атмосфере. Всего компания SpaceX планирует к 2024 году вывести на орбиту 12 тыс. спутников весом от 100 до 500 кг. Это обеспечит доступ к интернету по всей планете, включая удаленные регионы. В 2020 году Space X планирует совершить 24 запуска.

Старт будет проводиться с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Отметим, что Falcon 9 является многоступенчатой ракетой. Ее маршевую ступень, выполняющую сегодняшнюю миссию, планируют вернуть и доставить в порт Канаверал на плавучей платформе Of Course I Still Love You, находящейся в Атлантическом океане. Ступень будет «поймана» в надводные сети кораблями Ms. Tree и Ms. Chief.

Напомним: ранее стало известно, что Илон Маск вывел на орбиту 240 спутников глобального интернета Starlink.

Фото: unsplash.com

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!