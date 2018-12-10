Илья Красильщик уходит из «Медузы»

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Причины ухода он не сообщил. Собеседники российского РБК считают, что решение Ильи Красильщика вызвано разногласиями с гендиректором компании Галиной Тимченко.

Напомним, это второй уход из издания за месяц. В ноябре издание покинул шеф-редактор Иван Колпаков после обвинений в домогательстве, при этом он сохраняет свою долю в компании. Вместо Ивана Колпакова редакцию возглавила управляющий редактор «Медузы» Татьяна Ершова.

В 2008–2013 годах Илья Красильщик был главным редактором «Афиши». В 2014 году он вместе с экс-главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко и Иваном Колпаковым основал в Риге «Медузу».

Фото: Facebook