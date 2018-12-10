Илья Красильщик уходит из «Медузы»
НовостиСМИ

Илья Красильщик уходит из «Медузы»

от Telekritika
От Telekritika 57
Главная Новости Илья Красильщик уходит из «Медузы»

Из интернет-издания «Медуза» 1 января 2019 года уходит издатель проекта Илья Красильщик.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Причины ухода он не сообщил. Собеседники российского РБК считают, что решение Ильи Красильщика вызвано разногласиями с гендиректором компании Галиной Тимченко.

Напомним, это второй уход из издания за месяц. В ноябре издание покинул шеф-редактор Иван Колпаков после обвинений в домогательстве, при этом он сохраняет свою долю в компании. Вместо Ивана Колпакова редакцию возглавила управляющий редактор «Медузы» Татьяна Ершова.

В 2008–2013 годах Илья Красильщик был главным редактором «Афиши». В 2014 году он вместе с экс-главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко и Иваном Колпаковым основал в Риге «Медузу».

Фото: Facebook

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

«Армія FM» стала победителем конкурса на три FM-частоты

29.11.2018

Налетай, не скупись: Нацсовет раздает радиочастоты

17.05.2018

За заслуги: украинский военный корреспондент получил орден

07.06.2018

Догнать и перегнать: Украина ускоряет темпы перехода на...

27.04.2018

Видео дня: 958 дронов выстроились в обложку выпуска...

01.06.2018

Не стареют душой динозавры: «Мир юрского периода 2»...

06.07.2018

Американский бренд одежды изменил скандальную надпись на куртке...

26.06.2018

В Нью-Йорке вышел журнал для тех, кто устал...

03.05.2018

Девушка с татуировкой «веган» на лице всколыхнула интернет

29.01.2018

Новым генпродюсером ZIK стал Гайгысыз Гелдиев со «112...

17.01.2017