ICTV запускает свое первое кулинарное шоу

21 марта на телеканале ICTV стартует новое кулинарное шоу «Перше, друге та компот», ведущим которого стал лидер группы «ТІК» Виктор Бронюк. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Перше, друге та компот» – дебютное для ICTV кулинарное шоу. В каждом выпуске ведущий Бронюк будет готовить блюда на первое и второе, а также делиться собственными кулинарными лайфхаками. А еще в программе ведущий будет рассказывать интересные истории и шутки из жизни.

«Это очень простая и понятная кухня, которая отличается от многих кулинарных шоу. В нашей программе мы готовим в реальном времени и показываем процесс приготовления таким, какой он у всех дома — с не ровно нарезанными овощами, не всегда чистым столом и слезами на глазах от лука. Главное, что Бронюк это делает от души и по-настоящему любит этот процесс», – говорит продюсер ICTV Марина Коваль.

Кулинарное шоу будут показывать каждую субботу в 8:30 на ICTV.

Фото: ICTV

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