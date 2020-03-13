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ICTV запускает свое первое кулинарное шоу

от Telekritika
От Telekritika 530
Главная Новости ICTV запускает свое первое кулинарное шоу

Ведущий – Виктор Бронюк.

21 марта на телеканале ICTV стартует новое кулинарное шоу «Перше, друге та компот», ведущим которого стал лидер группы «ТІК» Виктор Бронюк. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Перше, друге та компот» – дебютное для ICTV кулинарное шоу. В каждом выпуске ведущий Бронюк будет готовить блюда на первое и второе, а также делиться собственными кулинарными лайфхаками. А еще в программе ведущий будет рассказывать интересные истории и шутки из жизни.

«Это очень простая и понятная кухня, которая отличается от многих кулинарных шоу. В нашей программе мы готовим в реальном времени и показываем процесс приготовления таким, какой он у всех дома — с не ровно нарезанными овощами, не всегда чистым столом и слезами на глазах от лука. Главное, что Бронюк это делает от души и по-настоящему любит этот процесс», – говорит продюсер ICTV Марина Коваль.

Кулинарное шоу будут показывать каждую субботу в 8:30 на ICTV.

Фото: ICTV

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