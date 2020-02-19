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Hromadske запускает второй сезон hard-talk «По живому»

от Telekritika
От Telekritika 906
Главная Диджитал Hromadske запускает второй сезон hard-talk «По живому»

Первый выпуск стартует 19 февраля.

19 февраля 2020 года на digital-платформах Hromadske стартует второй сезон hard-talk «По живому» с ведущим Даниилом Мокриком, сообщает пресс-служба.

Формат «сложного разговора» предусматривает глубинные интервью со сложными вопросами и темами. В студии ведущий Даниил Мокрик будет общаться в прямом эфире с чиновниками, политиками и лидерами мнений о том, что действительно беспокоит и интересует украинцев.

Гостем первой программы нового сезона станет Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский: выпуск будет посвящен проекту закона «О дезинформации». Начало программы в 20:00.

Hard-talk «По живому» будет выходить по средам два раза в месяц на digital-платформах Hromadske.

Напомним: ранее стало известно, что Наталья Гуменюк уволилась из Hromadske.

Фото: Hromadske

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