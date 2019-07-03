Hearst Magazines выходит на рынок подписного видео

В приложении будут доступны 35 часов видеоконтента от изданий холдинга Hearst: Cosmopolitan, Men’s Health, Women’s Health, Runner’s World и Prevention. Об этом сообщает adweek.

Предварительно среди читателей провели опрос, чтобы узнать, какой продукт редакции они хотели бы получать. Большинство (75% – 5 тыс. опрошенных) сделали выбор в пользу руководства по здоровому образу жизни.

Пользователям приложения предложат 15 воркаут-программ, специально разработанных для All Out Studio. Подписка будет стоит $15 в месяц ($100 в год). Доступ к видеоконтенту обещают и на стриминговых площадках, например, на Roku.

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