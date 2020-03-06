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HBO снимет сериал по видеоигре The Last of Us

от Telekritika
От Telekritika 394
Главная Кино HBO снимет сериал по видеоигре The Last of Us

Производством займется Sony Pictures Television совместно с PlayStation Productions.

Создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин адаптирует видеоигру The Last of Us в сериал для HBO. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Автор и креативный директор игры Нил Дракманн также участвует в создании сериала. Проект является совместным производством Sony Pictures Television совместно с PlayStation Productions. Это будет первый телесериал от PlayStation Productions, который также займется экранизацией Uncharted.

The Last of Us от Sony рассказывает историю о постапокалиптическом мире, где контрабандист Джоэл сопровождает подростка Элли, чтобы вывезти ее из карантинной зоны.
Сериал HBO будет рассказывать о событиях оригинальной игры. В случае успешности проекта, сериал продлят на второй сезон и снимут на основе предстоящего сиквела The Last of Us Part II, выход которого запланирован на 29 мая.

Видеоигра The Last of Us получила множество наград, в том числе призы DICE Awards, BAFTA и Spike VGX за лучшую игру года. В первую неделю продажи игры составили более 1,3 миллиона копий, а к апрелю 2018 года совокупные продажи всех изданий игры превысили 17 миллионов копий.

Напомним, ранее фильм «Еж Соник» показал лучший старт среди фильмов, снятых по видеоиграм.

Фото: Sony

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