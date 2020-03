HBO снимет сериал по видеоигре The Last of Us

Создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин адаптирует видеоигру The Last of Us в сериал для HBO. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Автор и креативный директор игры Нил Дракманн также участвует в создании сериала. Проект является совместным производством Sony Pictures Television совместно с PlayStation Productions. Это будет первый телесериал от PlayStation Productions, который также займется экранизацией Uncharted.

The Last of Us от Sony рассказывает историю о постапокалиптическом мире, где контрабандист Джоэл сопровождает подростка Элли, чтобы вывезти ее из карантинной зоны.

Сериал HBO будет рассказывать о событиях оригинальной игры. В случае успешности проекта, сериал продлят на второй сезон и снимут на основе предстоящего сиквела The Last of Us Part II, выход которого запланирован на 29 мая.

Видеоигра The Last of Us получила множество наград, в том числе призы DICE Awards, BAFTA и Spike VGX за лучшую игру года. В первую неделю продажи игры составили более 1,3 миллиона копий, а к апрелю 2018 года совокупные продажи всех изданий игры превысили 17 миллионов копий.

Напомним, ранее фильм «Еж Соник» показал лучший старт среди фильмов, снятых по видеоиграм.

Фото: Sony

