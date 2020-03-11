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Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения
КиноНовости

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения

от Telekritika
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Он обвиняется в сексуальном насилии.

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения, пишет The New York Times.

Харви Вайнштейн будет отбывать свой 23-летний срок в тюрьме штата Нью-Йорк, соответствующее решение появилось 11 марта. Он был осужден за уголовные преступления на сексуальной почве, что привело к массе признаний от других женщин, которые также обвиняли Вайнштейна в сексуальном насилии.

Судья Джеймс А. Берк, который председательствовал на судебном разбирательстве в Верховном суде штата на Манхэттене, мог бы приговорить 67-летнего Вайнштейна к заключению от 5 до 29 лет.

Напомним, 24 февраля 2020 года суд присяжных Нью-Йорка признал кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании. Позднее его адвокаты просили суд дать ему минимальный срок — 5 лет, ввиду его преклонного возраста и состояния здоровья.

Фото: UPI

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