Группа «Поверхность ТВ» запустила телеканал Quiz TV о КВН и «Что? Где? Когда?»

Телеканал Quiz TV будет транслировать программы украинской лиги КВН, версии «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» из стран СНГ. Об этом в комментарии «Телекритике» сообщил генеральный директор «Поверхность ТВ» Виктор Самойленко.

«Quiz TV – это общесемейной телеканал, язык вещания – украинский и русский. Сейчас у нас 2000 часов контента – речь идет как о архивных выпусках украинской лиги КВН, «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринге», которые демонстрировались на украинском телевидении всего лишь раз. Также будут новые выпуски «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» из стран СНГ, в частности, Казахстана и Азербайджана – они преимущественно русскоязычные. Мы планируем развивать его дистрибуцию в Украине и Молдове. В России вещание не планируется» – отметил Виктор Самойленко.

Данный телеканал имеет разрешение на вещание выданное Латвией. Решением Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания от 8 февраля Quiz TV был включен в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и требованиям законодательства Украины. По данным мониторинга Нацсовета телеканал эротический в слоте 24:00-04:00, в другой промежуток времени (04:00-24:00) – он развлекательный. Во время мониторинга рекламы в программах телеканала не зафиксировано. Вещатель обратился за адаптацией в Нацсовет в сентябре 2018-го. Причины затягивания с адаптацией не сообщались.

Телеканал NuArt TV имел латвийское разрешение на вещание от 30 июля 2015 года. Вещатель распространялся через интернет; канал указывал, что распространяется на территории стран государств-членов Европейского союза (за исключением Латвии), стран СНГ, Украины.

Группа «Поверхность ТВ» готовит две версии телеканала Quiz TV – с эротическим слотом и без него, уточняет Виктор Самойленко. «Ночной слот мы убрали для аналоговых провайдеров и тех цифровых провайдеров, которые не могут кодировать сигнал телеканала (по закону провайдеры обязаны предоставлять доступ к эротическим телеканалам в слоте 00:00-04:00 только в кодированном виде. – Ред.). Поэтому те, кто не может принимать версию Quiz TV с эротическим слотом, будут получать отдельный телеканал с круглосуточной версией Quiz TV», – разъясняет Виктор Самойленко.

Правообладателем телеканала NuArt TV выступала латвийская компания ArtLab, в Quiz TV правообладателем указано латвийскую компанию Sport Media Group, которая, в частности, выступает правообладателем телеканалов, которые входят в группу компаний «Поверхность ТВ» – «Cпорт 1», «Cпорт 2», Sport 1, Sport 1 Baltic, Sport 2 и Sport 2 Baltic (у них также как и у Quiz TV латвийские разрешения на вещание).

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