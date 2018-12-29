«Громадське телебачення» теперь с новым исполнительным директором

На протяжении последних 12 лет Марина Голота была операционным директором юридической компании Sayenko Kharenko, где решала административные вопросы, участвовала в управлении персоналом и контролировала и оптимизировала деятельность фирмы.

Задачи Марины Голоты на «Громадськом» следующие: бизнес-развитие организации, диверсификация источников финансирования, развитие партнерства, продвижение и маркетинг «Громадського», технологическое и диджитал-развитие медиаорганизации.

«Марина Голота успешно построила процессы в компании в подобных условиях: естественный стартап, который развивался и становился организацией. Марина близка «Громадському» и ценностно, и своей оценкой ее задач и приоритетов. Наблюдательный совет считает, что кандидат сможет обеспечить реализацию новой стратегии, настроить эффективные рабочие процессы и взаимодействие в творческом сработанном коллективе», – говорится в сообщении телеканала.

«Я долгое время работала в юридическом секторе, поэтому работа в медиа – это новый вызов, – отметила Марина Голота. – Как профессионал я сейчас нахожусь на том этапе жизни, когда нуждаюсь в новых свершениях. Я выбрала «Громадське телебачення», поскольку, по моему мнению, это очень динамичное и новейшее медиа, в котором каждый найдет что-то для себя. И это замечательно, что новый период моей профессиональной жизни будет сопровождаться работой в секторе, который несет пользу обществу».

В состав наблюдательного совета входят руководитель управленческих программ бизнес-школы KMBS Эдуард Мальцев, преподаватель Школы журналистики УКУ Игорь Балинский, польско-британский телеменеджер Мачек Бернард-Речинский, британский писатель Питер Померанцев, программный директор Общественного вещателя Дарья Юровская, эксперт Chatham House Орыся Луцевич, адвокат семей «Небесной сотни» Евгения Закревская, философ Михаил Минаков.

Исполнительного директора «Громадському» помогла найти международная рекрутинговая компания, говорит председатель ОО «Громадське Телебачення» Наталья Гуменюк: «Я лично очень рада, что в стране есть опытные управленцы, которые хотят перейти в другую сферу и работать ради общественного блага. «Громадське» приняло новую Стратегию на 2019–2021 годы, поэтому рада, что в новый год мы входим с новым руководителем. Нам также повезло, что искать исполнительного директора нам бесплатно помогла одна из лучших мировых HR-компаний Odgers Berndtson, которая также ищет реформаторов для правительства».

В соответствии с уставом ОО «Громадське телебачення» исполнительный директор не влияет на редакционную деятельность организации.

Напомним, в июле стало известно, что должность исполнительного директора «Громадського» покинула Екатерина Горчинская, официально завершившая свою работу 10 октября.

Фото: Громадське ТБ