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«Громадське» проиграло суд националистической организации C14

от Telekritika
От Telekritika 854
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Журналисты не смогли доказать, что C14 – неонацистская организация

Журналисты телеканала «Громадське» проиграли суд в споре с организацией C14. Как сообщило само СМИ, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск C14, который они подали против журналистов. Причиной стала публикация «Громадського», в которой организацию назвали «неонацистской».

«Громадське» обязали опровергнуть информацию путем публикации решения суда и выплатить в пользу С14 3,5 тыс. грн судебного сбора. «Громадське» собирается подавать апелляцию.

«Мы удивлены таким решением, оно не только противоречит судебной логике, но и является опасным прецедентом для других СМИ и для свободы слова в целом. “Громадське” несет ответственность за свои материалы, ссылаясь на законы, экспертные мнения и сложившуюся практику, поэтому, конечно, мы будем обжаловать это решение во всех инстанциях, мы убеждены в своей правоте и профессионализме», – говорит главный редактор «Громадського» Ангелина Карякина.

«Позиция С14 заключается в том, что они не являются по характеру своей деятельности неонацистской группой. Они националистическая группа, но ни в коем случае не неонацистская», – заявлял адвокат С14 Виктор Мороз на судебных заседаниях. По его словам, то, как «Громадське» назвало организацию, вредит деловой репутации С14.

Напомним, организация С14 подала в суд против «Громадського телебачення» о защите чести, достоинства и деловой репутации» в июле 2018-го. Причиной стал твит англоязычной службы «Громадського». В заметке от 4 мая 2018 года, когда представители С14 силой привели бразильского боевика Рафаэля Лусварги в СБУ, организацию охарактеризовали как «неонацистскую».

Фото: pixabay

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