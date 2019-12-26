Google показал новый AR-эффект с гигантским Санта Клаусом

Google анонсировал ежегодные праздничные обновления: карту-трекер Санта Клауса, видеоролик о подготовке Санты к Новому году, игры и новую функцию с AR-эффектом. Об этом сообщается в блоге компании.

Новым дополнением в праздничной подборке Google стала функция, которая поможет «пригласить» Санту домой. Таким образом, с помощью дополненной реальности на смартфоне появится проекция гигантского Санта Клауса.

Чтобы воспользоваться данным дополнением, необходимо:

набрать Santa Search в поисковике в телефоне;

нажать на «просмотр в 3D» под топовым результатом;

нажать AR-кнопку и нажать на Санту.

Также поисковик предлагает карту с трекером мест, где побывал Санта Клаус. На ней можно отследить, в каких городах уже доставлены подарки и когда он наведается в ваш дом.

Напомним, ранее компания Google рассказала, сколько площади отсняли для сервиса Google Earth («Google Планета Земля») и функции Street View («Просмотр улиц»).

Фото: Google

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