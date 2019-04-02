✍ Google напишет за вас е-mail в Gmail
ИнтернетНовости

✍ Google напишет за вас е-mail в Gmail

от Telekritika
От Telekritika 26
Главная Интернет ✍ Google напишет за вас е-mail в Gmail

Google представила обновленную функцию умного ввода текста в почтовом сервисе Gmail. Компания обещает избавить пользователей от необходимости набирать лишние знаки.

Smart Compose Gmail (умный ввод текста)новая функция Gmail, которая адаптируется к стилю написания писем пользователей. Компания представила обновленную функцию к своему 15-летию. Об этом сообщает издание The Verge.

Google утверждает, что обновленная функция «Умный ввод» избавляет людей от необходимости набирать «более 1 миллиарда символов в неделю». Напомним, что функцию представили в мае 2018 года, она была создана с целью более удобного создания электронных писем.

Сегодня Smart Compose запоминает отдельные небольшие фразы (например, «Привет, друзья») и воспроизводит их при создании новых писем. Также Smart Compose будет предлагать названия темы, основанные на содержании письма.

Фото: Getty Images

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Контент «1+1 медиа» можно будет смотреть на борту...

31.08.2018

Главного редактора LA Times уволили без объяснения причин

13.04.2018

«Умираю со смеху»: сериал о стендап-комиках возвращается с...

04.05.2018

Нацсовет пролицензировал очередной информационный телеканал

18.01.2019

Ольга Герасимюк решила покинуть Нацсовет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

25.06.2018

Шэрон Стоун рассмеялась в ответ на вопрос о...

16.01.2018

«Крым. Оккупированные»: премьера документального проекта

19.03.2019

Рианна – королева милосердия: два миллиарда долларов на...

06.02.2018

5 лет на пути к (не)свободе слова

21.11.2018

Как киноманы разных стран мира качают пиратские фильмы,...

18.11.2016