✍ Google напишет за вас е-mail в Gmail

Smart Compose Gmail (умный ввод текста) –новая функция Gmail, которая адаптируется к стилю написания писем пользователей. Компания представила обновленную функцию к своему 15-летию. Об этом сообщает издание The Verge.

Google утверждает, что обновленная функция «Умный ввод» избавляет людей от необходимости набирать «более 1 миллиарда символов в неделю». Напомним, что функцию представили в мае 2018 года, она была создана с целью более удобного создания электронных писем.

Сегодня Smart Compose запоминает отдельные небольшие фразы (например, «Привет, друзья») и воспроизводит их при создании новых писем. Также Smart Compose будет предлагать названия темы, основанные на содержании письма.

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