Google и Facebook оштрафовали на $455 тысяч за политрекламу

Google выплатит $217 тысяч, Facebook – $238 тысяч по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении законодательства о прозрачности политических объявлений. Такое решение принял государственный судья штата Вашингтон (США) по заявлению прокуратуры штата, сообщает АР.

Госпрокуроры утверждали, что компании нарушили закон, который требует вести подробные записи о том, кто платит за политическую онлайн-рекламу на их платформах. Прокуроры подчеркнули, что Facebook и Google отказались предоставить данные о рекламе на муниципальных выборах 2017 года по запросу газеты The Stranger.

В Facebook заявили, что они за прозрачность рекламы и сообщили, что прилагают максимум усилий, чтобы защитить честность выборов и предотвратить иностранное вмешательство. В Google отметили, что в этом году ввели в действие несколько инструментов для обеспечения прозрачности на федеральных выборах в США и ищут способы вывести эти способы на государственный уровень.