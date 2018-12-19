Google и Facebook оштрафовали на $455 тысяч за политрекламу
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Google и Facebook оштрафовали на $455 тысяч за политрекламу

от Telekritika
От Telekritika 32
Главная Интернет Google и Facebook оштрафовали на $455 тысяч за политрекламу

Компании Google и Facebook обязали выплатить $455 тысяч в связи с тем, что они не сохранили на своих сайтах записи о заказчиках политической рекламы.

Google выплатит $217 тысяч, Facebook – $238 тысяч по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении законодательства о прозрачности политических объявлений. Такое решение принял государственный судья штата Вашингтон (США) по заявлению прокуратуры штата, сообщает АР.

Госпрокуроры утверждали, что компании нарушили закон, который требует вести подробные записи о том, кто платит за политическую онлайн-рекламу на их платформах. Прокуроры подчеркнули, что Facebook и Google отказались предоставить данные о рекламе на муниципальных выборах 2017 года по запросу газеты The Stranger.

В Facebook заявили, что они за прозрачность рекламы и сообщили, что прилагают максимум усилий, чтобы защитить честность выборов и предотвратить иностранное вмешательство. В Google отметили, что в этом году ввели в действие несколько инструментов для обеспечения прозрачности на федеральных выборах в США и ищут способы вывести эти способы на государственный уровень.

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