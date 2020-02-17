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Google будет платить СМИ за публикацию контента в своем новостном сервисе — прогноз

от Telekritika
От Telekritika 744
Главная Диджитал Google будет платить СМИ за публикацию контента в своем новостном сервисе — прогноз

Согласно информации wsj.com, пока что переговоры находятся на ранней стадии.

Возможно, компания Google ведет переговоры с различными медиа США и Европе о возможности выплат за публикацию контента в новостном сервисе компании, передает wsj.com, ссылаясь на собственные источники.

Согласно данным, полученным из внутренних источников журналистами wsj.com, переговоры находятся на ранней стадии и о финансовых условиях пока ничего неизвестно. По словам одного из инсайдеров, Google рассматривает возможность лицензирование контента, который будет демонстрироваться в одном из бесплатных продуктов компании.

Также в материале wsj.com отмечается, что такое соглашение может стать ключевым для медиа, которые требуют компенсации за показ их контента в результатах поиска Google.

На данный момент в Google не прокомментировали информацию о возможности таких переговоров.

Отметим, что подобный сервис запустила компания Apple в марте 2019 года, благодаря которому за $9,99 в месяц пользователи могут получать The Wall Street Journal, The New Yorker, Esquire и других СМИ.  А в октябре подобную возможность реализовал и Facebook, запустив раздел с новостями от Bloomberg, Fox News и других СМИ.

Напомним: ранее стало известно, что китайские технобренды создадут конкурента Google Play.

Фото: pixabay

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