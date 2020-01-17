Гончарук подал в отставку, министерство Бородянского работает в штатном режиме

17 января Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook, что подал заявление об отставке.

Владимир Бородянский, министр культуры молодежи и спорта прокомментировал данную ситуацию и заявил, что его министерство продолжает работу: «Идет огромное сопротивление системы. Доверие и уважение внутри команды являются обязательным условием выполнения этих задач. Я поддерживаю премьер-министра, мы ждем решения президента и работаем в штатном режиме».

Отставку Гончарука должен рассмотреть Президент Украины Владимир Зеленский, а также проголосовать за это решение должна Верховная Рада.

Фото: УНИАН

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