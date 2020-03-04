Глобальная свобода слова снижается 14 год подряд — исследование

Freedom House опубликовала ежегодный отчет по свободе слова в мире 2020.

Согласно отчету, 2019 год был 14 годом снижения глобальной свободы подряд. Украина сохранила статус «частично свободной» страны, и ее рейтинг на 2019 год составил 62/100. За год показатель поднялся на два пункта.

Разрыв между регрессом и улучшением по сравнению с 2018 годом увеличился, поскольку в 64 странах люди почувствовали ухудшение своих политических прав и гражданских свобод, и лишь в 37 странах ситуация улучшилась.

Данный рейтинг и оценка состояния, не отражают условия, сложившиеся на оккупированных территориях Украины — в Крыму и Донбассе, которые анализируются в отдельных отчетах. В отчете «Свобода в мире» оценивается уровень политических прав и гражданских свобод в отдельной географической территории, независимо от того находится эта территория под влиянием государства, негосударственных субъектов или иностранных сил.

Росту свободы слова в Украине поспособствовало проведение свободных демократических выборов президента и парламента, которые продемонстрировали наличие динамической конкуренции в украинской политике.

В то же время в Украине остается много работы по развитию демократии, которую сдерживают подконтрольность медиа олигархам, слабое состояние верховенства права и широко распространенная безнаказанность за насилие над журналистами и правозащитниками.

В этом году впервые отдельно анализировалось состояние свободы на неподконтрольной части восточного Донбасса, которая получила один из худших рейтингов в мире. Это обусловлено отсутствием верховенства права, господством сепаратистских лидеров и России во многих аспектах жизни и жесткими ограничениями гражданских свобод.

В Крыму, который тоже определен как несвободная территория, ситуация остается неутешительной — Россия регулярно ущемляет неподконтрольных ей людей и группы, оппозиционная политическая деятельность невозможна, а власть регулярно злоупотребляет законами о борьбе с терроризмом и экстремизмом для предотвращения инакомыслия. В отчете также говорится о том, что российское правительство продолжает притеснять украинскую и крымскотатарскую общины, искусственно заменяя этнический состав населения в пользу россиян.

Параллельно с этим демократия потерпела упадок во всем мире. И хотя протестные движения по всему миру продемонстрировали широкий общественный запрос на лучшее государственное управление, они были не в состоянии изменить общие тенденции снижения уровня свободы. Эти тенденции проявились не только в авторитарных странах вроде России, Китая или Ирана, но и в крупнейших демократиях мира — Индии и США.

Более того, слабая поддержка свободы демократическими государствами на международной арене позволила авторитарным режимам расширить свое глобальное влияние.

Напомним, согласно последним данным ежегодного рейтинга свободы интернета Freedom on the Net 2019, опубликованного Freedom House, уровень свободы интернета ухудшается девятый год подряд.

Фото: Freedom House

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!