Главу «Укрэксимбанка» обвинили в содействии снятию арестов с депозитов для покупки УМХ

Генпрокуратура обвинила главу правления «Укрэксимбанка» Александра Гриценка в деле о создании Януковичем и его окружением преступной организации для содействия снятию арестов с депозитов и залогов по выданному банком кредиту для покупки «Украинского медиа холдинга» (УМХ). Об этом сообщает Интерфакс.

Прокурор в суде заявила, что Гриценко, пытаясь обеспечить интересы экс-главы администрации президента и экс-владельца УМХ Бориса Ложкина, Президента Украины в 2014-2019 годах Петра Порошенко, экс-замглавы АП Алексея Филатова и бывшего первого вице-президента УМХ Григория Шверка, в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка. Таким образом, он обратил в свою пользу активы группы компаний УМХ и залоговое имущество на сумму $506 млн и тем самым присоединился к преступной организации.

По словам прокурора, речь идет об одном из эпизодов дела по якобы легализации $406 млн бывшим вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга УМХ.

«Реализуя преступные намерения, во второй половине 2012 года Арбузов и Курченко, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Клименко и другими участниками преступной организации, предложили Ложкину и другим бенефициарным собственникам группы компаний УМХ способствовать преступной организации Януковича и принять участие в легализации принадлежащих ей средств больше $406 млн путем составления ряда соглашений для покупки группы компаний УМХ», – утверждает прокурор.

По ее словам, Ложкин и другие бенефициары УМХ достоверно знали об участии Арбузова, Клименко, Курченко и других лиц в составе преступной организации и совершении ими преступлений против госсобственности.

По данным следствия, в рамках сделки ООО «ВЕТЕК Медиа Инвест» получило в государственном «Укрэксимбанке» кредит в $160 млн, который обеспечивали ряд депозитов на $50 млн и казначейские обязательства на $50 млн, недвижимость и оборудование, а без твердого обеспечения оставалась сумма $45,27 млн.

Сторона обвинения указала, что в 2014 году суд по инициативе Генпрокуратуры арестовал указанные депозиты и казначейские обязательства, а в середине августа того года Гриценко стал главой правления.

«Пытаясь продолжить реализацию плана в отношении легализации средств преступной организации, а также для недопущения обращения принадлежащих ей активов в сумме $506 млн в пользу «Укрэксимбанка», в августе 2014 года Курченко предложил (…) Шверку продолжить реализацию предварительно согласованного преступного плана совместно с Ложкиным, Филатовым с ведома и по согласованию Президента Украины Порошенко», – утверждает прокурор. По версии следствия, за это Курченко предложил передать право собственности на «Наше Радио».

По словам прокурора, вышеуказанные участники решили склонить к участию в преступлении Гриценко и работников генпрокуратуры.

Напомним, по данным Генеральной прокуратуры, в 2013 году группа Сергея Курченко приобрела акции UMH Group за $406,1 млн. Первая часть средств в размере $246,1 млн была оплачена офшорами из других бизнесов Сергея Курченко, вторая часть средств в размере $160 млн была получена за счет кредита, предоставленного «Укрэксимбанком». Финансовые операции, по мнению ведомства, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Фото: Unsplash

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