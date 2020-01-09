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Главным редактором Vector стал Денис Маракин

от Telekritika
От Telekritika 74
Главная Новости Главным редактором Vector стал Денис Маракин

Ранее Маркин работал журналистом в «БЖ» и был волонтером в Hromadske.

Денис Маракин стал новым главным редактором бизнес-издания Vector, об это он сообщил 8 января на своей Facebook-cтранице.

«Дорогая аудитория, я знаю, что тебе нравится и чем ты дышишь. Мы будем работать в том же духе, но станем шире тематически. Хотим разбирать на молекулы большие темы, которые не дают нам покоя. Хотим стать смелее», – пишет Маракин.

Также новый главред отметил, что начал работать в бизнес-СМИ несколько месяцев назад (с октября 2019-го). Ранее Маракин работал журналистом в «БЖ» и был волонтером в Hromadske.

Напомним, недавно стало известно, что новым PR-директоро «Артхаус Траффик» стала Наталья Панафидина.

Фото: Facebook-страница Дениса Маракина

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