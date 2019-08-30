Глава УПЛ пригрозил клубам, которые не вошли в единый телепул, судом

Президент Украинской премьер-лиги Томас Гримм заявил о предложении 5 клубам («Динамо», «Заре», «Днепру-1», «Карпатам» и «Десне») решить вопрос о едином ТВ-пуле посредством независимого арбитражного трибунала в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Швейцарский функционер отметил, что у перечисленных клубов есть на это время до 1 сентября. В клубах уверяют, что не вошли в «единый пул», транслятором которого стали телеканалы «Футбол 1-2», из-за долгосрочных контрактов с группой 1+1 media.

Суд своим решением может заставить 5 клубов расторгнуть контракт с их действующими телетрансляторами. «Мы предлагаем этим клубам решить все вопросы юридически и окончательно посредством независимого арбитражного трибунала в Лозанне, – цитирует слова Томаса Гримма официальный сайт УПЛ. – В случае решения суда в пользу клубов они получат право заключать индивидуальные контракты на трансляции домашних матчей, а УПЛ признает их транслятора как официального и вопрос решится сам по себе. Если суд примет решения в пользу Премьер-лиги, то 5 клубов будут обязаны выполнить условия, утвержденные Общим собранием УПЛ от 18 июля 2019 года, а именно – прекратить сотрудничество со своим транслятором и разрешить трансляцию матчей в соответствии с условиями договора между УПЛ и телерадиокомпанией «Украина». В таком случае не будет никаких санкций. Предложение остается в силе до 1 сентября. Если клубы согласятся, то УПЛ инициирует ряд формальных шагов для передачи дела в CAS. В первую очередь – подписание соответствующего договора. Для полноценной реализации понадобятся подписи пяти клубов, УПЛ и УАФ. Если клубы не согласятся или не дадут никакого ответа до 1 сентября, то у Премьер-лиги не останется выбора, кроме как передать те же вопросы с использованием стандартных процедур».

Как отмечалось ранее, в этом году руководство Украинской премьер-лиги решило создать единый пул – забрать телевизионные права всех клубов себе и продавать их на тендере. Его победителем стали телеканалы «Футбол 1-2». «В интерпретации, которая сейчас существует, единый пул – это передача телевизионных прав единой компании. Против этого выступают и клубы, и мы как партнеры этих клубов», – говорит в комментарии ТСН Степан Щербачев, руководитель спортивных проектов 1+1 media.

Швейцарский глава УПЛ не объяснил, как быть с действующими контрактами: все они долгосрочные. «У нас многолетние контракты с “Динамо”, “Зарей” – по 5 лет, мы правообладатели», – рассказывает Степан Щербачев.

В командах уже готовы к судебной тяжбе. «У меня на 5 лет подписан контракт с “1+1”, и я буду четко его выполнять, а если они хотят что-то у кого-то забрать, есть судебные инстанции, можем идти судиться», – сообщил ТСН президент ФК «Динамо» Игорь Суркис.

Единый пул в футбольной Европе означает единые правила игры для всех участников, а получить права на трансляцию могут несколько телеканалов. «Есть пул “Футболов” и пул “Плюсов”, при этом “Футболы” ушли в кабельное ТВ, то есть стали платными. И у них не 100-процентный охват аудитории. Тогда как “Плюсы” – это стопроцентный охват населения, это эфирный канал и бесплатный», – рассказывает главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков.

Напомним, в июле стало известно, что телеканалы «Футбол 1-2» получили права на трансляцию всех матчей УПЛ. Ранее уже сообщалось, что УПЛ готовится к судебным разбирательствам с клубами, которые высказались против введения единого пула. С группой телеканалов 1+1 media заключены контракты у «Динамо», «Зари», «Днепра-1», «Десны» и «Карпат». Остальные семь клубов транслируют свои домашние матчи на телеканалах «Футбол 1-2».

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