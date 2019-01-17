Генпрокуратура доказала растрату Арбузовым 220 млн гривен на телеканал Нацбанка
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Генпрокуратура доказала растрату Арбузовым 220 млн гривен на телеканал Нацбанка

от Telekritika
От Telekritika 11
Главная Новости Генпрокуратура доказала растрату Арбузовым 220 млн гривен на телеканал Нацбанка

Спустя пять лет после начала расследования по телеканалу БТБ в Генпрокуратуре сообщили о его завершении.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства по растрате 220 миллионов гривен Нацбанка его экс-главой и экс-вице-премьером Сергеем Арбузовым. Об этом он написал в Facebook.

«Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил досудебное расследование дела относительно бывшего главы Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины Арбузова, которому инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн гривен»,  сообщил Юрий Луценко. Он отметил, что после ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд.

Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган добавила, что производство по Арбузову открыто по ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн грн.

Напомним, 20 мая 2014 года Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными чиновниками Национального банка Украины при создании телеканала БТБ (ООО «Банківське телебачення»). ГПУ сообщила Арбузову о подозрении по статьям о присвоении и растрате имущества. Тогда юристы экс-главы НБУ строили свою защиту на том, что решение о создании телеканала принималось не персонально главой НБУ, а коллективно – членами правления Нацбанка.

Телеканал БТБ был создан НБУ в июне 2011 года с формулировкой «для популяризации банковской грамотности среди населения». Вещатель фигурировал, в частности, в расследованиях по закупке техники по завышенным ценам. После смены власти Национальный банк под руководством Валерии Гонтаревой отказался от телеканала, тогда же сообщили, что НБУ потратил на вещатель 220 млн гривен. В 2015 году БТБ был передан Министерству информационной политики, который запустил на его технической базе международный информационный телеканал иновещания UA|TV (в июне 2016-го телеканал отказался от «внутренней» цифровой лицензии, которая отошла общественному телеканалу «Культура»).

Фото: ТСН

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