Французы запускают свой аналог Netflix и Amazon

Французские регуляторы дали разрешение крупным вещателям страны запустить совместный стриминговый сервис Salto для конкуренции с глобальными гигантами, такими как Amazon и Netflix. Pubcaster France заключила сделку со своими конкурентами M6 и TF1 для создания новой платформы видео по подписке, которая должна начать работу в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает Variety.

«Теперь, когда Salto одобрен, мы наконец сможем собрать французскую команду в вещании, к чему я так долго стремилась, – заявила генеральный директор France Television Дельфина Эрнотт Кунси. – Запуск платформы очень скоро даст нам то, что нужно, чтобы конкурировать с международными игроками на нашей собственной территории».

Партнеры заявили, что их объединенные ресурсы дадут «амбициозный местный ответ» на «развивающиеся потребительские ожидания» и позволят им играть большую роль как на внутреннем французском, так и на более широком европейском телерынке.

По словам генерального директора TF1 group Жиля Пелиссона, Salto воплощает «новые амбиции для французской вещательной отрасли», а одобрение антимонопольной службы показывает, что власти осознают необходимость поддержки игроков этой сферы в проведении необходимых инновационных изменений для того, чтобы противостоять новым вызовам.

Глава M6 Николя де Таверност добавил: «Наши каналы популярны среди французов, наш контент привлекателен, а наши технологии очень развиты – есть все причины приветствовать предстоящий запуск амбициозного совместного предложения, каким является Salto».

Впервые французские вещатели заявили о намерении запустить сервис Salto в июне 2018 года.

На днях «Телекритика» писала о стриминговом сервисе Sobaeksu TV, который запустили власти КНДР.

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