Французские СМИ больше не будут высылать политикам статьи и цитаты на вычитку

Отважный поступок совершили представители французских СМИ. В стране, где издавна существует традиция предоставлять политикам тексты с цитатами до официальной публикации, взбунтовались две известные газеты.

Конфликт достиг точки кипения во время недавнего интервью президента Франции Эммануэля Макрона региональным газетам перед выборами в Европейский парламент. Лилльская газета La Voix du Nord и Le Télégramme из Бретани отказались от участия. Штаб Макрона в частном порядке «предупредил» журналистов, которые сообщили о бойкоте со стороны газет, что просьба о свидании – это предпочтение, а не требование, и такие запросы гарантируют правильное цитирование важного государственного чиновника.

Интервью повлияло бы на объективность освещения событий в пользу союзников Макрона. К тому же, президент будет обладать преимуществом права проверки интервью до публикации

«Интервью повлияло бы на объективность освещения событий в пользу союзников Макрона. К тому же, президент будет обладать преимуществом права проверки интервью до публикации», – объясняет редактор La Voix du Nord Патрик Янкилевич источнику CVR.

Напомним, что хотя практика вычитки зачастую предполагает только проверку фактов, некоторые политики позволяют себе править цитаты, вычеркивать «неудобное» и даже добавлять ответы на несуществующие вопросы.

Французские пиарщики стали устанавливать более жесткие условия для интервью. Они опасаются вырванной из контекста цитаты, которая станет вирусной в соцсетях. Это упомянул радиожурналист Фредерик Сайс из France Culture.

В 2018 году тот же Патрик Янкилевич категорично заявил в Twitter, что газета Лилля прекращает отправлять политикам тексты перед публикацией. Издание стремится к свободе прессы и аполитичности.

В СМИ разразилась дискуссия о необходимости следовать примеру La Voix du Nord. Мнения критиков разделились. Одни утверждают, что привычный строй усиливает недоверие читателей к СМИ и явно свидетельствует о политической поляризации. Другие – что вычитка защищает от выведения цитат из контекста, когда длинное интервью сокращают и подстраивают под формат.

За противостояние полит-манипулированию и прозрачность выступают обе стороны, однако до сих пор никто не заявил о внедрении политики газеты Лилля. Янкилевич говорит: «Французские потребители новостей требуют большей независимости, большей свободы. Читатели, слушатели и зрители больше не принимают сотрудничество с политиками».

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