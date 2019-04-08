🖊 Телеканалы FOX и структура «Воли» подписали трехгодичный контракт на сотрудничество

Компания-дистрибутор «Виа Медиа», входящая в структуру группы компаний «Воля», подписала соглашение с FOX Networks Group о партнерстве на следующие 3 года. До этого компания была агентом FOX Networks Group в Украине уже более 10 лет: именно столько «Виа Медиа» занимается дистрибуцией вещателей группы.

«Мы рады нашему сотрудничеству и гордимся, что компания FOX Networks Group доверяет нам и предоставляет контент высочайшего качества украинским телезрителям. Портфолио компании покрывает практически все интересы телесмотрения: от документальных фильмов с голливудскими актерами и сериалов, которые смотрят миллионы людей по всему миру, до телепрограмм о дикой природе в самых отдаленных уголках нашей планеты. И все это можно смотреть в HD-качестве. Также, благодаря FOX Networks Group, украинский телезритель имеет возможность смотреть такие сериалы, как «Игра престолов» буквально на следующий день после премьеры. Считаем это одним из шагов в борьбе с пиратством, поскольку теперь намного легче смотреть любимые сериалы легально у провайдеров платного телевидения, а не искать их у пиратов», –отметил Евгений Пилипченко, руководитель группы дистрибуции «Виа Медиа».

«Уже много лет уникальный подход FOX Networks Group к работе с контентом привлекает миллионы телезрителей в Украине. Наша цель – инвестирование в создание качественного продукта и повышение его доступности потребителю. Многолетнее сотрудничество с «Виа Медиа» помогает нам представлять украинской аудитории лучшие каналы на рынке платного телевидения», – сообщил генеральный менеджер FOX Networks Group в Северо-Восточной Европе Родион Принцевский.

Напомним, компания «Виа Медиа» – один из крупнейших дистрибьюторов контента на украинском рынке, входит в группу компаний «Воля». Портфолио компании насчитывает более 25 телеканалов разной жанровой направленности. Является агентом всемирно известных компаний, таких как FOX Networks Group, Turner Broadcasting System, AMC Networks, SPI International, а также платных украинских телеканалов FILMUADrama, XSport.

FOX Networks Group (FNG) – основная производственная единица компании 21st Century Fox. FNG состоит из компаний FOX Television Group, включающей в себя FOX Broadcasting Company и 20th Century FOX Television; FOX Cable Networks, включающей в себя FX Networks; FOX Sports Media Group, National Geographic Partners, и FOX Networks Group Europe, Asia and Latin America. Вместе все эти компании создают, производят и продвигают на мировых рынках одни из самых популярных в мире развлекательных, спортивных и документальных программ.

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