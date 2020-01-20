Американский журнал Forbes назвал шестерку самых богатых телевизионщиков. В их числе создатель шоу «Голос» и культовых сериалов: C.S.I, «Закона и порядка» и «Теории Большого взрыва». Все они стали обладателями состояний в сотни миллионов долларов, сообщает издание.

Все еще первая в списке 65-летняя Опра Уинфри, она сколотила состояние в размере $2,8 млрд. Опра начинала карьеру в качестве репортера местного уровня, а в 2010-м, за год до ухода «Шоу Опры Уинфри» из эфира, она заработала $300 млн. Сегодня у теледивы есть имение площадью 16 гектаров в Санта-Барбаре. Усадьба называется «Земля обетованная» и включает особняк площадью более 2000 кв.м. Помимо этого, Уинфри владеет загородным домом на Мауи с прилегающими 24 гектарами угодий, а также недвижимостью в штатах Висконсин, Теннесси, Колорадо и Вашингтон.

64-летний телепродюсер Джон де Мол — на втором месте, его состояние оценено в $1,8 млрд. Де Мол прославился как создатель таких форматных шоу: «Большой брат», «Фактор страха», «Сделка» и «Голос». Джон де Мол — прародитель формата реалити-шоу, который стал известен задолго до того, как телеэфир завоевали Кардашьяны и «Настоящие домохозяйки». В 1999 году на нидерландском телевидении стартовал «Большой брат», названый в честь персонажа романа Джорджа Оруэлла «1984». За двадцать лет лицензия на выпуск подобных телепередач была продана более чем в 50 стран. Впоследствии продюсерская компания медиамагната под названием Endemol расширила репертуар реалити-конкурсов такими шоу как «Сделка» и «Фактор страха». Затем де Мол продал фирму испанскому телекоммуникационному холдингу Telefonica в 2000 году за $5,3 млрд. На этом он не остановился. В 2005 году де Мол учредил новую продюсерскую фирму Talpa Media. Предприятие подарило миру безумно популярное шоу «Голос» и менее рейтинговые «Битву хоров» и «Свидание вслепую». В 2015 году шоумен продал компанию британской телесети ITV за $545 млн. В 2003 году де Мол стал инвестором возрожденной компании Spyker, которая выпускает автомобили премиум-класса. После покупки бренда Saab у General Motors бизнес Spyker пошел на спад, и в 2014 году автоконцерн объявил себя банкротом.

74-летний Джерри Брукхаймер сколотил $750 млн на сериалах: «C.S.I.: Место преступления», «C.S.I.: Место преступления Майами», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Без следа», «Детектив Раш» и реалити-шоу «Гонка на миллион», и получил третье место в рейтинге издания. Спродюсированные Брукхаймером фильмы, в числе которых «Пираты Карибского моря», «Лучший стрелок» и «Сокровище нации», за время проката принесли своим создателям миллиарды долларов. Несмотря на это, состояние шоураннера год за годом растет прежде благодаря телевизионным проектам. Продюсер нашел золотую жилу, когда в 2000 году представил зрителю детективный сериал «C.S.I.: Место преступления». Он был продлен на 15 сезонов и получил продолжение в виде двух не менее успешных спин-оффов. Даже после завершения сериал по-прежнему безумно популярен во всем мире: он был продублирован на 60 языках и показан в 200 странах. В 2013 году Брукхаймер купил дом в Беверли-Хиллз за $23 млн, а еще он владеет жильем в двух районах Лос-Анджелеса — Венис и Голливуд-Хиллз. На другом конце страны, неподалеку от Блумфилда в штате Кентукки, у продюсера и его жены Линды есть также ранчо площадью почти 650 гектаров.

На 4 позиции 65-летний Джерри Сайнфелд, состояние которого – более $700 млн. Он прославился сериалом «Сайнфелд» и ток-шоу «Комики за рулем в поисках кофе». Когда в 1989 году «Сайнфелд» впервые вышел на экраны, исполнитель главной роли и создатель сериала получал всего $880 000 за сезон. К финальному девятому сезону он зарабатывал $22 млн. Но это просто ничто по сравнению с выплатами от доли 15% при распределении доходов сериала. Благодаря многочисленным сделкам с кабельными каналами, обычными телесетями и стриминговыми сервисами Джерри Сайнфелд заработал на синдикации своего детища свыше полумиллиарда долларов (до уплаты налогов). Доля второго создателя шоу Ларри Дэвида также раньше составляла 15%, но он отдал половину во время развода и поэтому располагает куда более скромным состоянием. Тем не менее и Сайнфелд, и Дэвид по-прежнему будут хорошо зарабатывать, ведь в сентябре Netflix заплатил $500 млн за право показа сериала в течение пяти лет.

В 2016 году Сайнфелд продал 17 автомобилей из своей коллекции на аукционе Amelia Island во Флориде, выручив $22,2 млн. Главным лотом был Porsche 550 Spyder 1955 года, ушедший с молотка за $5,3 млн. Два года спустя продюсер рассказал The New York Times Magazine о том, что будет с автомобилями в случае его смерти: «Моя жена продаст их, и я отношусь к этому нормально. Мне бы хотелось, чтобы они приносили радость таким же людям как я. Наверное, это похоже на то, когда дуешь на одуванчик».

73-летний создатель сериала «Закон и порядок» Дик Вульф имеет более $550 млн, это пятое место. Кроме «Закона и порядка» включены также франшизы «Закон и порядок: преступное намерение», «Закон и порядок: специальный корпус», а также «Медики Чикаго», «Полиция Чикаго», «Пожарные Чикаго». Вульф семь лет строчил рекламные тексты для Procter & Gamble и пробовал себя в написании сценариев, пока однажды не попал в кабалу к создателю сериала о полицейских «Блюз Хилл-Стрит» Стивену Бочко, одной из знаковых фигур в развитии телевидения 1980-х. Вульф писал сценарии и был продюсером для сериалов «Блюз Хилл-Стрит», «Полиция Майами» и «Полицейские под прикрытием». Так он совершенствовал свой талант в жанре полицейского детективного сериала, который позднее стал его визитной карточкой и принес ему небывалый успех. В прошлом году «Закон и порядок: специальный корпус» стал самым длительным игровым сериалом вечернего эфира в истории телевидения. Его 21-й сезон побил предыдущий рекорд, который установили «Дымок из ствола» и оригинальный «Закон и порядок», ― оба выходили на протяжении 20 сезонов. Одно время «Закон и порядок» вместе со спин-оффами занимал центральное положение в сетке вечернего эфира NBC, и сериалы еженедельно охватывали совокупную аудиторию в 90 млн телезрителей. В 2003 году Вульф заключил сделку, которую тогда называли самой выгодной в истории телевещания: как утверждают источники, по условиям контракта он получал за производство своей триады полицейских сериалов в течение трех следующих лет $1,6 млрд. По последней информации, шоураннер получит еще по меньшей мере $300 млн от компании NBCUniversal за право показывать его самые популярные сериалы на стриминговой платформе Peacock.

Когда в 2003 году Вульф приобрел поместье на острове Маунт-Дезерт за $10,5 млн сумма сделки стала рекордной для штата Мэн. В числе соседей продюсера оказались телеведущая и писательница Марта Стюарт и миллиардер Дэвид Рокфеллер.

Шестое место – у 67-летнего Чака Лорри с состоянием более $400 млн. Он прославился комедийными сериалами «Сибилл», «Дарма и Грег», «Два с половиной человека», «Теория Большого взрыва» и «Майк и Молли». Как вдохновитель главных ситкомов CBS, Лорри будет получать отчисления за синдикацию своих творений еще долгие годы. И хотя его культовых сериалов 90-х «Сибилл» и «Дарма и Грег» хватило ненадолго, последующий репертуар продюсера несомненно оказался более долгоиграющим ― это ситкомы «Теория Большого взрыва» и «Два с половиной человека». Повторы первого из них на телеканале TBS в 2011 году приносили создателям по $1,5 млн за серию, а финальный эпизод «Теории Большого взрыва» собрал у экранов в прошлом мае свыше 23 млн зрителей. Это был самый рейтинговый показ неспортивной тематики на американском телевидении в 2019 году.

Популярность приносит свои плоды по сей день. В сентябре компания WarnerMedia, принадлежащая телекоммуникационному холдингу AT&T, заплатила за право показа «Теории Большого взрыва» на сервисе HBO Max $490 млн. Для Лорри это отличная новость, ведь он получает с синдикации 25% доходов. Как и Вульф, он будет получать от стриминговой площадки Peacock отчисления за показ ситкома «Два с половиной человека». Этот сериал уже успел стать классикой многих телесетей и кабельных каналов. CBS позволяют Лорри включать во вступительные заставки своих сериалов «карточки тщеславия», своеобразные зарисовки на различные темы от неразборчивости мужчин в сексуальных связях до буддизма. Как-то раз в 2008 году руководству телесети не понравилось написанное, и канал заставил Лорри сократить эссе о разводе (тогда продюсер был в процессе своего уже второго по счету развода параллельно с крупнейшим акционером CBS Самнером Редстоуном). Продюсер опубликовал полную версию на своем личном веб-сайте, где называет себя «Чаком «Брачным Контрактом», а Редстоуна — «Бесконечным Самнером».

Фото: pixabay

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