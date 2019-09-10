FootballHub набрал 185 тысяч подписчиков и ждет кнопку от YouTube

У канала спортивного проекта FootballHub свыше 185 тысяч подписчиков, он входит в топ-3 футбольных сообществ Украины по просмотрам видео и является вторым по количеству подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

Редакция Footballhub делает основной акцент на мобильности и своевременной подаче информации. В эфире проекта можно увидеть эксклюзивные материалы с такими персонами украинского спорта, как Андрей Шевченко, Евгений Коноплянка, Артем Милевский, Игорь Суркис, Олег Блохин, Паоло Мальдини, Мирча Луческу, Александр Усик, Жан Беленюк, Андрей Ярмоленко.

«Мы говорим с нашей аудиторией на одном языке, поэтому развитие нашего проекта на YouTube связано с органическим ростом. Стремительное увеличение числа подписчиков канала подтверждает тезис о том, что FootballHub – это связь болельщиков с футболом. Кроме количества подписчиков мы также увеличили вовлеченность нашей аудитории: в среднем просмотр одного видео в 2018 году был в пределах 5,5, а сегодня этот показатель вырос до 12,14 минуты», – отмечает руководитель Web Production 1+1 Digital Данил Щестюк.

На своей странице в Facebook руководитель «1+1 Digital и Инноваций» Анна Ткаченко написала, что за год проект вырос в 3,5 раза по количеству пользователей и в 4 раза по количеству просмотров.

Напомним, FootballHub был создан в 2017 году как спортивное медиа для социальных сетей. Проект вышел на самоокупаемость через год с момента запуска.

Фото: «1+1»

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