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ФК «Карпаты» продал право трансляций домашних матчей 1+1 media

от Telekritika
От Telekritika 641
Главная Новости ФК «Карпаты» продал право трансляций домашних матчей 1+1 media

1+1 media и ФК «Карпаты» подписали контракт на дальнейшую трансляцию домашних матчей футбольного клуба в рамках Украинской Премьер-лиги сезона 2019/2020

Согласно контракту, 1+1 media берет на себя обязательства по обеспечению производства и размещения телетрансляций.

Напомним, это уже пятый клуб, домашние матчи которого покажут телеканалы 2+2 и УНИАН ТВ. Ранее «Телекритика» сообщала о подписании 1+1 media долгосрочных контрактов с четырьмя клубами украинской Премьер-лиги ‒ «Динамо», «Заря», «Десна» и «Днепр-1» ‒ с последующей трансляцией их домашних матчей на телеканалах 2+2 и УНИАН ТВ.

Ранее матчи ФК «Карпаты» транслировал телеканал ZIK. В июне стало известно о том, что львовский бизнесмен и президент ФК «Карпаты» Петр Дыминский продал телеканал ZIK члену политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и давнему политическому и бизнес-партнеру Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

Как сообщалось ранее, клубы УПЛ не договорились о едином телепуле. Но 26 июля «Медиа Группа Украина» заявила, что выиграла тендер на трансляцию всех матчей УПЛ. Менеджеры УПЛ акцентировали на том, что права на телетрансляцию клубы передали УПЛ и пообещали судиться с клубами, которые подписали контракты с каналами напрямую. Телеканалы «Футбол-1/2» в прошлом сезоне транслировали матчи таких клубов: «Шахтер», «Мариуполь», «Десна», «Ворскла», «Олимпик», «Арсенал-Киев», «Черноморец», «Александрия», ФК «Львов».

Фото: FC Karpaty

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