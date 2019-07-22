Film.ua снимает 12-серийную драму «Женские секреты»

В Киеве стартовали съемки 12-серийной мелодрамы «Женские секреты». Над проектом работает режиссер-постановщик Максим Мехеда, ранее уже сотрудничавший со студией: он снял криминальную драму «Чужая жизнь» и мелодраму «Забудь и вспомни» производства Film.ua для телеканала «Украина».

Как говорит режиссер, его новая работа – это мелодрама с «социальным контекстом». «Всем нам в жизни приходится сталкиваться со сложными ситуациями, когда нужно сделать важный выбор. Когда необходимо трезво оценить все свои страхи, взвесить свои возможности и поступить так, чтобы этот выбор стал правильным. По сюжету, главные героини – 17-летняя студентка и 30-летняя женщина – каждая в свое время попадает в ловушку вот такой сложной ситуации. Очень многое всплывает на поверхность – старая любовь, ложь, маленькие и большие трагедии – все «Женские секреты», которые так долго и старательно скрывались героинями. И знаете, эти проблемы знакомы всем нам, они близки зрителям. Поэтому, я уверен, наблюдать за жизненными перипетиями героев будет интересно», – поделился Максим Мехеда.

По словам создателей, драма об «истории дружбы, любви и предательства, которая объединяет разные поколения неравнодушных друг к другу людей», поэтому зрителям будет интересно «наблюдать за жизненными перипетиями» героев картины.

Пресс-служба кинокомпании предлагает ознакомится с сюжетом картины: «Марте 30 лет, она молодая, активная и современная, работает психологом в колледже. У Марты есть парень, перспективный писатель Тим. И хотя между ними все прекрасно, Тим не хочет жениться, пока не будет издана его первая книга. Однажды студентка колледжа Юля признается Марте, что беременна. Что делать, девушка не знает: на прерывание беременности требуется согласие родителей, а оставить ребенка она не может – отец ее убьет. Марта соглашается помочь девочке, ведь 12 лет назад она была на ее месте. Марта идет на встречу с отцом Юли. Зайдя в кабинет, она узнает Ивана – своего бывшего любовника. Именно с ним 12 лет назад у Марты случился чересчур бурный роман. Иван был ее первым мужчиной, она искренне любила его, но совершенно случайно узнала, что он женат. Что выберет Марта – помочь Юле, самому дорогому человеку в жизни Ивана, мужчины, который когда-то разрушил ее жизнь? Или отомстить бывшему возлюбленному, из-за измены которого Марта потеряла собственного ребенка? И не вспыхнут ли заново чувства между Мартой и Иваном, несмотря на парня Марты, который, как нарочно, не спешит с предложением?»

Главную героиню сериала, молодую женщину Марту, сыграет Валерия Ланская. Ее парня Тима сыграет Влад Никитюк, а бывшего возлюбленного – Прохор Дубравин. Роль студентки Юли досталась звезде музыкально-комедийного боевика «Благородные бродяги» («Шляхетні волоцюги»), актрисе Ирине Гришак.

Помимо Максима Мехеды над проектом работают оператор Артем Васильев, сценаристы Мария Бек, Елена Бойко, продюсер Виктор Мирский, исполнительный продюсер Андрей Ризванюк. В ролях: Валерия Ланская, Прохор Дубравин, Ирина Гришак, Влад Никитюк, Людмила Загорская, Малхан Абдуладзе, Эрик Абрамович, Виктория Литвиненко, Павел Вишняков.

Съемки мелодрамы «Женские секреты» продлятся до конца лета. На каком канале будет идти сериал, не сообщается.

Фото: Film.ua