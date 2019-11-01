Филии «Суспільного» выпустят новый сезон программы «Виборчий округ»

1 ноября в эфире региональных филиалов «Суспільного» начнется новый сезон общественно-политического проекта «Виборчий округ». Об этом сообщило «Суспільне».

В рамках проекта будут анализировать работу новоизбранных депутатов Верховной Рады за 100 дней после выборов.

«Проект «Виборчий округ»- своеобразная диагностика народного избранника на открытость, компетентность и ответственность перед обществом. Это не комплементарный разговор, а конструктивный диалог с избирателями», — рассказала продюсер «UA: Поділля» Любовь Тимкова.

По словам продюсеров региональных филиалов, подготовка к новому сезону началась еще во время июльских эфиров «Виборчий округ: співбесіда». Тогда на программу приглашали всех, кто претендовал на место в Верховной Раде.

Народным депутатам уже отправили официальные письма-приглашения на проект. Программу планируют записывать с 18 по 22 ноября — в дни, определенные Верховной Радой для работы с избирателями в округах. Если избранник не сможет принять участие в «избирательном округе», в эфир выйдет не 26-минутная, а сокращенная 13-минутная программа, где его деятельность будут анализировать и оценивать эксперты и жители округа.

Фото: Unsplash

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